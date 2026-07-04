दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा पर बोला तीखा हमला

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Datia Congress News: मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विधानसभा क्रमांक-22 के उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने दतिया में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुनावी तैयारियों का शक्ति प्रदर्शन किया. सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया. नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का संदेश दिया.
दरअसल, दतिया के होटल मोटल में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा, साहब सिंह गुर्जर, नीतू सिकरवार और प्रियव्रत सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सम्मेलन में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई. जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगड़ा, विधायक घनश्याम सिंह और कांग्रेस नेता आदेश नायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया.
कांग्रेस के निशाने पर नरोत्तम मिश्रा
वहीं सम्मेलन के दौरान भाजपा की तुलना में डॉ. नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहे. जीतू पटवारी ने कहा कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डॉ. नरोत्तम मिश्रा भाजपा में लेकर गए हैं, उन्हें समझाकर दोबारा कांग्रेस में वापस लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को कांग्रेस का नामांकन दाखिल होगा, जिसमें प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता दतिया पहुंचेंगे और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाएगी. पटवारी के इस बयान को कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता और उपचुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
दिग्विजय सिंह ने भी बोला हमला
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मंच से डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने उन्हें 'तानाशाही प्रवृत्ति' वाला नेता बताते हुए कहा कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उनकी हार सुनिश्चित कर उनके 'अहंकार' को तोड़ेगी. कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से साफ संकेत मिला कि पार्टी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रही है. हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सम्मेलन के जरिए उसने चुनावी मैदान में अपनी सक्रियता और तैयारियों का स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया.
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