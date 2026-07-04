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दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा पर बोला तीखा हमला

Datia Politics News: दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी जीत का आह्वान किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:29 PM IST
दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा पर बोला तीखा हमला
Image Credit: Datia Congress NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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