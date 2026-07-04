दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा पर बोला तीखा हमला

दिग्विजय सिंह ने भी बोला हमला

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मंच से डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने उन्हें 'तानाशाही प्रवृत्ति' वाला नेता बताते हुए कहा कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उनकी हार सुनिश्चित कर उनके 'अहंकार' को तोड़ेगी. कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से साफ संकेत मिला कि पार्टी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रही है. हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सम्मेलन के जरिए उसने चुनावी मैदान में अपनी सक्रियता और तैयारियों का स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया.