दतिया उपचुनाव में किसके साथ है जनता? सब्जी मंडी में टटोली जनता की नब्ज, सामने आया चुनावी मूड

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Datia By Election Update: दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान में अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं. 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को मतगणना होनी है. जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है. प्रदेश स्तर के बड़े नेता लगातार दतिया पहुंच रहे हैं. सभाएं, जनसंपर्क और नुक्कड़ बैठकें हो रही हैं. दोनों दल अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं.
कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, अजय सिंह, सचिन यादव और अनुभा मुंजारे सहित कई नेता अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं. वहीं भाजपा की ओर से सांसद भरत सिंह कुशवाहा, सांसद संध्या राय, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं. दोनों दल लगातार मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं.
सब्जी मंडी में लोगों की राय ?
राजनीतिक सभाओं और नेताओं के दावों से अलग जब दतिया की सब्जी मंडी में लोगों से बातचीत की गई तो अलग-अलग राय सामने आई. कोई सब्जी खरीदते हुए चुनाव पर चर्चा कर रहा था तो कोई अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था. कई लोगों ने कहा कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा है. कुछ लोगों का मानना था कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का फायदा भाजपा को मिल सकता है. वहीं एक सब्जी विक्रेता ने कहा कि उसे कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है.
दोनों पार्टियों ने झोंकी ताकत
सब्जी मंडी में कई मतदाताओं ने खुलकर किसी एक दल का समर्थन करने से बचने की कोशिश की. उनका कहना था कि दोनों पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं और असली फैसला जनता ही करेगी. कुछ लोगों ने कहा कि मुकाबला बराबरी का है और 30 जुलाई के मतदान के बाद ही तस्वीर साफ होगी. बातचीत के दौरान यह भी देखने को मिला कि कई मतदाता नेताओं के सामने खुलकर अपनी राजनीतिक पसंद बताने से बच रहे थे और चुनावी माहौल को लेकर सतर्क नजर आए.
कांग्रेस को मिल रहा समर्थन
कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी हंसीराम सिंह को स्थानीय और जमीनी नेता बताते हुए कहा कि वह क्षेत्र और लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्हें समर्थन मिल रहा है. वहीं कुछ लोगों ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का समर्थन करते हुए भाजपा के पक्ष में राय रखी. कुल मिलाकर दतिया में चुनावी मुकाबला कांटे का माना जा रहा है. अब खामोश मतदाता 30 जुलाई को ईवीएम का बटन दबाकर किसे चुनता है, इसका जवाब 3 अगस्त को मतगणना के साथ सामने आएगा.
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