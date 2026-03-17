असम में बजा चुनावी डंका, MP पहुंचे CM हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रसिद्ध मंदिर में की विशेष पूजा

Datia Pitambara Mandir: असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है. जिसके बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध दतिया के मां बगलामुखी मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है. वह मंगलवार को विशेष विमान से दतिया पहुंचे और यहां से सीधे मंदिर गए. जहां पुजारियों ने उनसे से मां बगलामुखी की विशेष पूजा करवाई है. पूजा के बाद वह असम के लिए रवाना होंगे. सीएम हिमंता काफी देर तक मंदिर में रहे और मंदिर में सभी जगहों का भ्रमण भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह राज्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करने आए हैं.

असम में बनेगी सरकार

मीडिया से बातचीत में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह राज्य के कल्याण और प्रगति के लिए प्रार्थना करने आए हैं. जबकि उन्होंने लगातार तीसरी बार असम में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है. हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और हमारी सरकार एक बार फिर से राज्य में बनने वाली है. माना जा रहा है कि यहां से दर्शन के बाद अब हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में पार्टी के प्रचार में जुटने वाले हैं. वह पिछले कई दिनों से राज्य में जनआशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे. जबकि अब विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद प्रचार की शुरुआत होने वाली है.

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पश्चिम बंगाल में भी बनेगी सरकार

खास बात यह है कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के साथ-साथ इस बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है. उनका कहना है कि पार्टी ने पिछली बार पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया था. जबकि, इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी.

असम में 9 अप्रैल को वोटिंग

असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होने वाली है. जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे. बता दें कि असम में बीजेपी पिछले 10 सालों से सरकार चला रही है. जहां हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले पांच सालों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं. जबकि वह बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं. ऐसे में चुनावी दारोमदार उन्हीं पर टिका हुआ है.

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