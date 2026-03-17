Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3143927
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदतिया

असम में बजा चुनावी डंका, MP पहुंचे CM हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रसिद्ध मंदिर में की विशेष पूजा

Assam Assembly Election: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार के दिन दतिया के प्रसिद्ध पीतांबरा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है. असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दतिया पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा
दतिया पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा

Datia Pitambara Mandir: असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है. जिसके बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध दतिया के मां बगलामुखी मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है. वह मंगलवार को विशेष विमान से दतिया पहुंचे और यहां से सीधे मंदिर गए. जहां पुजारियों ने उनसे से मां बगलामुखी की विशेष पूजा करवाई है. पूजा के बाद वह असम के लिए रवाना होंगे. सीएम हिमंता काफी देर तक मंदिर में रहे और मंदिर में सभी जगहों का भ्रमण भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह राज्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करने आए हैं. 

असम में बनेगी सरकार

मीडिया से बातचीत में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह राज्य के कल्याण और प्रगति के लिए प्रार्थना करने आए हैं. जबकि उन्होंने लगातार तीसरी बार असम में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है. हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और हमारी सरकार एक बार फिर से राज्य में बनने वाली है. माना जा रहा है कि यहां से दर्शन के बाद अब हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में पार्टी के प्रचार में जुटने वाले हैं. वह पिछले कई दिनों से राज्य में जनआशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे. जबकि अब विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद प्रचार की शुरुआत होने वाली है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल में भी बनेगी सरकार 

खास बात यह है कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के साथ-साथ इस बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है. उनका कहना है कि पार्टी ने पिछली बार पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया था. जबकि, इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी. 

असम में 9 अप्रैल को वोटिंग

असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होने वाली है. जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे. बता दें कि असम में बीजेपी पिछले 10 सालों से सरकार चला रही है. जहां हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले पांच सालों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं. जबकि वह बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं. ऐसे में चुनावी दारोमदार उन्हीं पर टिका हुआ है. 

ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी विजयपुर MLA मामले की सुनवाई, 4 दिन का बचेगा वक्त 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Assam Assembly ElectionCM Himanta Biswa Sarma

Trending news

mp news
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में सीधे दखल से इनकार
bhopal news
इस दिन पेश होगा भोपाल नगर निगम का बजट, फिर बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी और वॉटर टैक्स
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विजय शाह मामले में SC में सुनवाई, पढ़ें 17 मार्च की खबरें
ujjain news
उज्जैन के छात्र की कनाडा में मौत, CM मोहन यादव ने परिजनों से फोन पर की बात
Ujjain Trade Fair
गाड़ी खरीदने वालों की चांदी! 10 दिन और बढ़ा उज्जैन व्यापार मेला...
cm mohan news
क्या है 'राहवीर योजना'? गोल्डन ऑवर में इन लोगों को मिलेगा ₹25,000 इनाम, सीएम का ऐलान
MP Board Result
MP Board Result 2026: 5वीं-8वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, इस तारीख को आएंगे नतीजे...
TET Examination
TET परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल...
Latest Ujjain News
कनाडा में उज्जैन के छात्र की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी जांच जारी
bhind news
NH-719 पर मौतों के खिलाफ संतों का ‘नो रोड, नो टोल’ आंदोलन, बरेठा टोल पर हंगामा