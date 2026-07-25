'युवाओं के सपनों को कुचला है...', कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव, दतिया को नंबर-1 बनाने का किया वादा

मुख्यमंत्री ने उदगुवां में कहा कि यहां की पानी की समस्या हल कर दी जाएगी. हमारी सरकार बनने के बाद विपक्ष के नेताओं को भी मालूम है कि यहां सिर खपाना बेकार है. मां पीतांबरा के आशीर्वाद के साथ हमें सफलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि ढाई साल पहले झूठ बोलकर, बड़ी-बड़ी बातें करके कांग्रेस ने यहां के विकास का पहिया रोक दिया. अब इस हिसाब को चुकता करने का समय है. एक-एक कार्यकर्ता घर से निकलकर एक-एक वोर्ट पार्टी के पक्ष में डलवाएगा.



पूरे देश से गायब हो रही कांग्रेस

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अब तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने फोन पर कहा है कि भैया हमसे भी गलती हो गई थी. बीजेपी ने यहां विकास किया था, जबकि कांग्रेस ने वो विकास रोक दिया. प्रत्याशी और हमें मिलाकर सब 111 हैं. हमने हमेशा विकास की राजनीति की है. विकास के लिए हमारा समय हमेशा सकारात्मक चला है. विकास के लिए जब भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ाती है, तो पीछे नहीं हटती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग ही वातावरण में जा रहा है. उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे कांग्रेस पूरे देश से गायब हो रही है. जैसे बेशर्म और गाजर घास गायब हो गई, वैसे ही कांग्रेस भी गायब हो गई. अब तो मध्यप्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, पीतांबरा पीठ से लेकर कालिका माई तक, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खुद के कर्म उसे ले डूबे हैं. उसने कभी किसानों के भले की बात नहीं की, कांग्रेस कभी गरीबों के भले की बात नहीं करेगी, उसने सदैव युवाओं के सपनों को कुचला है, कांग्रेस जो बोलती है झूठ बोलती है. उन्होंने कहा कि जैसे ही गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोलते हैं, कांग्रेस के जख्मों पर नमक और मिर्ची लगने लगती है. कांग्रेसी हमारे देवी-देवताओं से भी नफरत करते हैं.