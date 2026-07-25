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'युवाओं के सपनों को कुचला है...', कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव, दतिया को नंबर-1 बनाने का किया वादा

Datia By Election News: दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उदगुवां और सीतापुर में जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगे. उन्होंने दतिया को नंबर-1 बनाने, विकास कार्यों का वादा किया और कांग्रेस पर विकास रोकने, झूठे वादे करने तथा परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:42 PM IST
'युवाओं के सपनों को कुचला है...', कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव, दतिया को नंबर-1 बनाने का किया वादा
Image Credit: ZEE MEDIA

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