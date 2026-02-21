CM ने दतिया को दी 529 करोड़ की सौगात, सिंध पुल का किया लोकार्पण, दतिया-इंदरगढ़ सड़क और बाईपास निर्माण का ऐलान

Datia News: प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 529 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 71 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इस अवसर उन्होंने कहा कि दतिया आज विकास, नवाचार, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि दतिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ हो चुका है और यहां से भोपाल के लिए हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है. साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए खजुराहो से नई दिल्ली तक सीधी रेल सेवा शुरू होने से दतिया से दिल्ली की दूरी अब कुछ ही घंटों में सिमट गई है. उन्होंने यह भी कहा कि दतिया में 'मां पीताम्बरा लोक' का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे पूरा होने पर जिले को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और यह स्थाना धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा.

नए पुल का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

सिंध नदी पर 47 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुल का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी. इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारकाधीश मंदिर गए और पूजा-पाठ किया. इसके बाद वे कृषि उपज मंडी परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री अपने संबोधन में सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए दतिया-इंदरगढ़-सेवढ़ा रोड निर्माण की बड़ी घोषणा की.



CM का हुआ भव्य स्वागत

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 30 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना का शुभारंभ किया. इसके साथ ही 233 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 21 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया. मुख्यमंत्री का हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक अलग-अलग जगहों पर शानदार स्वागत किया गया. जनसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे.

