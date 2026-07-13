/दतिया में गरजे CM मोहन यादव, आशुतोष तिवारी ने नामांकन के बाद बोले- देश के 80% हिस्से से कांग्रेस लापता, BJP कार्यकर्ताओं की पार्टी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जो नाटक कांग्रेस के बड़े नेता के नाना ने किया, नानी ने किया, माता-पिता ने किया, वही नाटक ये बड़े नेता करते हैं. केवल जनता को बेवकूफ बनाते हैं. कांग्रेस 1956 में पहली बार राज्य की सत्ता में आई. तब से लेकर साल 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपये साल थी. बीजेपी के शासनकाल में दतिया कहां से कहां पहुंच गया. यहां हुआ विकास भाजपा की ही देन है. कांग्रेस के शासनकाल में पहले डाकू और फिर नक्सली खून की नदियां बहाते थे. इस पर भी कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती थी. कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं . उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम कह दिया गया है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है. उनके नेतृत्व में आज प्रति व्यक्ति आय 159 हजार आय हो गई है. पहले रात को बिजली नहीं मिलती थी, आज दिन में बिजली मिल रही है.