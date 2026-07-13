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दतिया में गरजे CM मोहन यादव, आशुतोष तिवारी ने नामांकन के बाद बोले- देश के 80% हिस्से से कांग्रेस लापता, BJP कार्यकर्ताओं की पार्टी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 जुलाई को दतिया में उप-चुनाव के मद्देनजर हुंकार भरी. उन्होंने पहले वहां से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन भरवाया, उसके बाद जनसभा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 13, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:26 PM IST
दतिया में गरजे CM मोहन यादव, आशुतोष तिवारी ने नामांकन के बाद बोले- देश के 80% हिस्से से कांग्रेस लापता, BJP कार्यकर्ताओं की पार्टी

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