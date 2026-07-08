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दतिया में उपचुनाव होगा या लगेगी रोक? पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली HC करेगा फैसला

कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल (9 जुलाई) भी जारी रहेगी. इसके अलावा राजेंद्र भारती ने एक याचिका दायर कर यह भी मांग की है कि उनके विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाने के चलते खाली हुई सीट पर उपचुनाव न हो.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 08, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:28 PM IST
दतिया में उपचुनाव होगा या लगेगी रोक? पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली HC करेगा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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