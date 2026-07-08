दतिया में उपचुनाव होगा या लगेगी रोक? पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली HC करेगा फैसला

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है. इस बीच अब सवाल उठने लगा है कि दतिया सीट पर उपचुनाव होगा या फिलहाल इस पर रोक लगेगी? इस बड़े राजनीतिक और कानूनी सवाल पर अब दिल्ली हाई कोर्ट फैसला करना है. दरअसल, को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.