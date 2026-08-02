/दतिया उपचुनाव रिजल्ट से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाला



कौन हैं राजेंद्र भारती?

दरअसल, राजेंद्र भारती दतिया की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं. राजेंद्र भारती तीन बार के विधायक भी रह चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद से राजेंद्र भारती एमपी की राजनीति में चर्चा में आ गए. उनके पिता स्व. श्याम सुंदर श्याम भी कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक भी रहे थे. इसके चलते दतिया में राजेंद्र भारती काफी मजबूत नेता माना जाता है.