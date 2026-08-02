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दतिया उपचुनाव रिजल्ट से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाला

Rajendra Bharti Suspends: दतिया उपचुनाव के परिणाम आने से पहले कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है. दतिया उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार ने भीतरघात के आरोप लगाए थे. आइए जानते हैं कि राजेंद्र भारती कौन हैं?

Written ByAnil NagarEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:22 PM IST
दतिया उपचुनाव रिजल्ट से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाला
Image Credit: ZEE MEDIA

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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