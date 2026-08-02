/दतिया उपचुनाव रिजल्ट से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाला

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Rajendra Bharti News: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर भीतर घात के आरोप लगाए थे. इस दौरान उन्होंने राजेंद्र भारती पर कार्रवाई की मांग भी की थी.
बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सिंह घनश्याम ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का साथ देने के बयाज बीजेपी के हित में काम किया है. उन्होंने दावा किया है कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से फंडिंग ली, जिसकी शिकायत संबंधित स्तर पर कर दी गई है. वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भारती पर एक्शन लिया है.
कौन हैं राजेंद्र भारती?
दरअसल, राजेंद्र भारती दतिया की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं. राजेंद्र भारती तीन बार के विधायक भी रह चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद से राजेंद्र भारती एमपी की राजनीति में चर्चा में आ गए. उनके पिता स्व. श्याम सुंदर श्याम भी कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक भी रहे थे. इसके चलते दतिया में राजेंद्र भारती काफी मजबूत नेता माना जाता है.
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