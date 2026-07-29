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दतिया उपचुनाव के प्रचार पर ब्रेक...30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे, अब घर-घर पहुंच रहे BJP-कांग्रेस प्रत्याशी

Datia By Election: दतिया उपचुनाव के लिए जोर-शोर से चल रहा चुनावी प्रचार थम गया है. अब बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. इस सीट के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 29, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:06 AM IST
दतिया उपचुनाव के प्रचार पर ब्रेक...30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे, अब घर-घर पहुंच रहे BJP-कांग्रेस प्रत्याशी

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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