/दतिया उपचुनाव के प्रचार पर ब्रेक...30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे, अब घर-घर पहुंच रहे BJP-कांग्रेस प्रत्याशी

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसभाओं, रैलियों और लाउडस्पीकरों का चुनावी शोर मंगलवार शाम से पूरी तरह थम गया है. चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद अब राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डोर-टू-डोर (घर-घर) जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं. दतिया का यह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है.
कुशवाहा सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दतिया में एक भव्य रोड शो करने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशवाहा समुदाय के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया. यह समुदाय इस इलाके में राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली माना जाता है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी सांसद व उपचुनाव प्रभारी भरत सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे.
30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे
30 जुलाई को सुबह 8:00 बजे वोटिंग शुरू होगी. प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो चुनाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह सतर्क हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सके. संवेदनशील इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे.दोनों ही प्रमुख दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं.
आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर
दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है. घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व राजपरिवार से जुड़े हैं, जबकि आशुतोष तिवारी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं. चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है और सबकी नजरें 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग के बाद 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. उस दिन यह तय होगा कि किस उम्मीदवार ने दतिया की जनता का भरोसा जीता है.
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