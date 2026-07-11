/कौन हैं घनश्याम सिंह? जिन्हें कांग्रेस ने बनाया दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार, BJP के आशुतोष तिवारी से होगी टक्कर

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कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. प्रदेश कांग्रेस संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को केवल उनका ही नाम भेजा था, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई. AICC के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने लेटर जारी कर नाम की घोषणा की है. दतिया उपचुनाव के लिए BJP ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है. ऐसे में अब कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और BJP के आशुतोष तिवारी के बीच सीधा मुकाबला होगा.
दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव
दरअसल, दतिया उपचुनाव इस समय पूरे राज्य और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस ने भी दतिया उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. बता दें कि प्रदेश कांग्रेस संगठन ने टिकट के लिए केंद्रीय नेतृत्व को केवल घनश्याम सिंह का नाम भेजा था.
कौन हैं घनश्याम सिंह?
घनश्याम सिंह दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और उनका दतिया की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है. इससे पहले वे दतिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र को बना लिया. उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में सेवढ़ा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब कांग्रेस पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए दतिया उपचुनाव के लिए उन्हें मैदान में उतारा है. वे लंबे समय के बाद दतिया से चुनाव लड़ेंगे.
BJP के आशुतोष तिवारी से होगी टक्कर
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है. ऐसे में अब मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के बीच होगा. इस बीच टिकटों की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. इसी दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को अचानक भोपाल बुलाए जाने से राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की अटकलें तेज हो गई हैं.