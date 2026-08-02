दतिया में किसके सिर सजेगा जीत का ताज? 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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Who is MLA of Datia: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 30 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका था. अब हर किसी की निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं. जब वोटों की गिनती होगी, उसके बाद दतिया के नए विधायक का ऐलान हो जाएगा. इस बार वोटिंग पिछली बार की तुलना में 9 फीसदी कर रही है. इस साल दतिया विधानसभा में 71.44 फीसदी वोट पड़े थे. वहीं अब उम्मीदवारों से लेकर कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं तक सभी को मतगणना के दिन का बेसब्री से इंतजार है.
बता दें कि दतिया के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी. सुबह 7 बजे से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जबकि सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से 292 मतदान केंद्रों की ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू की जाएगी. ईवीएम के मतों की गणना 15 राउंड में पूरी होगी. इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों के लिए अलग काउंटर रहेगा. हर राउंड के बाद चुनावी तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जाएगी.
कैमरों से की जाएगी निगरानी
मिली जानकारी के मुताबिक, मतगणना से पहले स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच तय रूट से मतगणना हॉल तक लाया जाएगा. पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जाएगी. मतगणना केंद्र में सिर्फ उन्हीं अधिकारियों, कर्मचारियों, चुनाव अभिकर्ताओं और अधिकृत लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिनके पास निर्वाचन आयोग की ओर से जारी क्यूआर या बारकोड युक्त पास होगा. बिना वैध पास किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं प्रशासन ने ईवीएम की आवाजाही के लिए भी विशेष रूट प्लान तैयार किया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे.
मतगणना केंद्र का निरीक्षण
मतगणना की तैयारियों का सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया. उन्होंने मतगणना कक्ष, स्ट्रॉन्ग रूम, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश-निकास मार्ग और सीसीटीवी निगरानी का जायजा लिया तथा अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना कराने के निर्देश दिए. वहीं अनुविभागीय अधिकारी एवं मतगणना केंद्र प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की टीम तैनात रहेगी. करीब 350 अधिकारी-कर्मचारी पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी संभालेंगे और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी व्यापक तैनाती रहेगी.
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