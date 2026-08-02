दतिया में किसके सिर सजेगा जीत का ताज? 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बता दें कि दतिया के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी. सुबह 7 बजे से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जबकि सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से 292 मतदान केंद्रों की ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू की जाएगी. ईवीएम के मतों की गणना 15 राउंड में पूरी होगी. इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों के लिए अलग काउंटर रहेगा. हर राउंड के बाद चुनावी तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जाएगी.



कैमरों से की जाएगी निगरानी

मिली जानकारी के मुताबिक, मतगणना से पहले स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच तय रूट से मतगणना हॉल तक लाया जाएगा. पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जाएगी. मतगणना केंद्र में सिर्फ उन्हीं अधिकारियों, कर्मचारियों, चुनाव अभिकर्ताओं और अधिकृत लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिनके पास निर्वाचन आयोग की ओर से जारी क्यूआर या बारकोड युक्त पास होगा. बिना वैध पास किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं प्रशासन ने ईवीएम की आवाजाही के लिए भी विशेष रूट प्लान तैयार किया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे.