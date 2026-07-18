/दतिया में चुनावी जंग के बीच वंदे भारत से आई दिलचस्प तस्वीर, आमने-सामने बैठे दिखे हेमंत खंडेलवाल-जीतू पटवारी, मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

चुनावी मुकाबले के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. तस्वीर में दोनों सहज और सौहार्दपूर्ण माहौल में संवाद करते दिखाई दिए. राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीतिक सौहार्द और शालीनता की मिशाल मानी जा रही है. तस्वीर में हेमंत खंडेलवाल के साथ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी यात्रा कर रहे थे. चुनाव के मौसम में दो कट्टर विरोधी पार्टियों के प्रमुख नेताओं का इतने सुकून भरे माहौल में एक साथ यात्रा करना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है. ट्रेन में हुई इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगी, जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं हैं.