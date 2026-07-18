/दतिया में चुनावी जंग के बीच वंदे भारत से आई दिलचस्प तस्वीर, आमने-सामने बैठे दिखे हेमंत खंडेलवाल-जीतू पटवारी, मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

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Datiya By Election: दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इसी बीच शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सामने आई एक तस्वीर चर्चा का विषय बन गई. तस्वीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ट्रेन में आमने-सामने की सीटों पर बैठे बातचीत करते नजर आए.
चुनावी मुकाबले के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. तस्वीर में दोनों सहज और सौहार्दपूर्ण माहौल में संवाद करते दिखाई दिए. राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीतिक सौहार्द और शालीनता की मिशाल मानी जा रही है. तस्वीर में हेमंत खंडेलवाल के साथ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी यात्रा कर रहे थे. चुनाव के मौसम में दो कट्टर विरोधी पार्टियों के प्रमुख नेताओं का इतने सुकून भरे माहौल में एक साथ यात्रा करना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है. ट्रेन में हुई इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगी, जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं हैं.
यात्रा की तस्वीर वायरल
यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने दतिया विधानसभा उपचुनाव और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की. हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपनी-अपनी पार्टी की चुनावी रणनीतियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों ने अपनी पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा जताया. इससे यह साफ होता है कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद, व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत की परंपरा कायम है.
दोनों नेताओं ने जीत का किया दावा
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भरोसा जताया कि कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को चुनाव क्षेत्र के लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस उपचुनाव में ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल करेगी. पार्टी का कहना है कि स्थानीय मुद्दों और जनता के समर्थन के कारण वह मजबूत स्थिति में है. कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि दतिया की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है. उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी शानदार जीत हासिल करेंगे. बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि सरकार की योजनाओं और संगठन की मजबूती से पार्टी को चुनाव में फायदा होगा.
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