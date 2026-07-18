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दतिया में चुनावी जंग के बीच वंदे भारत से आई दिलचस्प तस्वीर, आमने-सामने बैठे दिखे हेमंत खंडेलवाल-जीतू पटवारी, मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

Datiya By Election: दतिया उपचुनाव सरगर्मियों के बीच एक बेहद दिलचस्प सियासी तस्वीर आमने आई है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए एक ही ट्रेन से दतिया पहुंचे, जहां सफर के दौरान दोनों के बीच लंबी राजनीतिक चर्चा हुई. इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written ByPooja
Published: Jul 18, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:45 AM IST
दतिया में चुनावी जंग के बीच वंदे भारत से आई दिलचस्प तस्वीर, आमने-सामने बैठे दिखे हेमंत खंडेलवाल-जीतू पटवारी, मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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