दतिया उपचुनाव में BJP की राह पर कांग्रेस, जीत के लिए माइक्रो-मैनेजमेंट पर फोकस; जानें क्या है प्लान

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दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है और दोनों पार्टियां एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं. उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जहां मतदान 30 जुलाई 2026 को है और परिणाम 3 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे. दतिया सीट पर जीत के लिए कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी की राह पर चल पड़ी है और माइक्रो-मैनेजमेंट पर काम कर रही है, जिसके लिए खास चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है.
माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ विजय पर फोकस
दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बूथ विजय पर फोकस कर रही है. दतिया को कांग्रेस ने 10 क्लस्टर में बांटा है और एक-एक क्लस्टर की जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों और विधायकों को दी गई है. विधायक, पूर्व विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. हर बूथ के लिए कार्यकर्ताओं और पंचायत स्तर के पदाधिकारी की तैनाती की गई है. बता दें कि उपचुनाव में दतिया में 291 बूथ बनाए गए हैं.
जातीय समीकरण पर फोकस
दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी से है. घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी और अन्य स्थानीय जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में साधने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया है.
दतिया का जातिय समीकरण
दतिया के जातिय समीकरण की बात करें तो यहां करीब 95 हजार ओबीसी वोटर हैं ,जबकि 60 हजार सामान्य और 58 हजार अनुसूचित जाति के वोटर हैं. दतिया में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं और इनकी संख्या करीब 33100 है. यही, वजह है कि बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है और ब्राह्मण वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा को कमान सौंपी है. ब्राह्मण के बाद दतिया में अहिरवार/जाटव वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 33100 है. इसके अलावा 16650 यादव, 16650 कुशवाहा/काछी, 14800 लोधी, 9900 बघेल और 8300 मुस्लिम वोटर भी हैं.
दतिया में क्यों हो रहा उपचुनाव?
बता दें कि साल 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को मात दी थी, लेकिन बैंक फ्रॉड केस में दोषी ठहराए जाने के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई. इसके बाद से यह सीट खाली है और अब इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है. इस सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को मतगणना होगी.