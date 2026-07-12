'नाराज न कभी था, न हूं, न होऊंगा', नितिन नबीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कह दी ये बड़ी बात

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दतिया से टिकट न मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके आवास पर मुलाकात की और पार्टी लीडरशिप के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ नेतृत्व से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें अभी तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को समझा दिया है और वे भी पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे. आगे कोई भी बात पार्टी के सही मंच के जरिए ही रखी जाएगी.
नितिन नबीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा का बयान
इस बैठक के बाद उन्होंने संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हुए बहुत समझदारी भरा बयान दिया और मीडिया व राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया. नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी किसी से (अन्य बड़े नेताओं से) विस्तृत बात नहीं हो सकी है. उन्होंने मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन अभी समय मिलना बाकी है.
'नाराज न कभी था, न हूं, न होऊंगा'
अपने समर्थकों के रुख पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को समझा बुझाकर शांत कर लिया है और वे मान भी गए हैं. यदि कोई बात है भी, तो उसे पार्टी के आधिकारिक फोरम पर सही तरीके से रखा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि यह तो तय हो गया कि मेरा कद बड़ा नहीं है, पार्टी बहुत ऊपर होती है. मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया है ना ही मैंने कोई भरोसा मांगा है. मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा. मैं आशुतोष तिवारी के नामांकन में रहूंगा. मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जिस पर मैं आत्म चिंतन करूंगा. मैं नाराज कभी न था, ना कभी हूं ना कभी होगा. आशुतोष जीतेंगे आप निश्चिंत रहिये , नरोत्तम मिश्रा का भाजपा में जन्म हुआ भाजपा में ही मरेगा.
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