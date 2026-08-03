दतिया में जीत तो कांग्रेस की हुई, लेकिन ASP के दामोदर यादव चमक गए; क्या कहता है वोटों का गणित?

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मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल अंचल की सियासत के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. इस सीट पर भले ही कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को शिकस्त दे दी हो, लेकिन चुनाव परिणाम का सबसे दिलचस्प पहलू आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर सिंह यादव का प्रदर्शन रहा. दामोदर यादव ने मतगणना के दौरान एक समय बीजेपी के लिए मुश्किल तो बढ़ाई ही, कांग्रेस को भी टेंशन में डाल दिया था.
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे दामोदर यादव को कुल 22527 वोट मिले हैं. दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों बीजेपी और कांग्रेस के सीधे मुकाबले के बीच किसी तीसरे दल के प्रत्याशी का इतने वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहना चुनावी विश्लेषकों और प्रमुख राजनीतिक दलों को हैरान कर रहा है.
दामोदर यादव कौन हैं?
दामोदर सिंह यादव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल अंचल के एक प्रमुख नेता और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता हैं. वे बहुजन और पिछड़ा वर्ग (OBC) की राजनीति में एक चर्चित चेहरा माने जाते हैं. चंद्रशेखर आजाद की अगुआई वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) में शामिल होने से पहले वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे. आज वो एएसपी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. दतिया और सेवड़ा विधानसभा क्षेत्रों में उनका काफी मजबूत व्यक्तिगत जनाधार है.
क्या कहता है वोटों का गणित?
दतिया सीट पारंपरिक रूप से एक हाई-प्रोफाइल सीट रही है, जहां पहले कांग्रेस और फिर पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का दबदबा रहा है. इस बार भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा की जगह नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर दांव लगाया. लेकिन, पूरे चुनाव में असली X-फैक्टर साबित आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव हुए.
किसका कटा वोट- बीजेपी या कांग्रेस?
दामोदर यादव पहले कांग्रेस में रह चुके हैं और क्षेत्र के ओबीसी, दलित और खासकर यादव मतदाताओं के बीच उनकी व्यक्तिगत मजबूत पकड़ मानी जाती है. चुनाव नतीजों के बाद खुद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि दामोदर यादव की मौजूदगी ने उनके वोट बैंक में डेंट (सेंध लगाने का काम) किया है.
दतिाय उपचुनाव में दामोदर फैक्टर
यदि दामोदर यादव को मिले 22527 वोटों का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि अगर ये वोट डायवर्ट न होकर कांग्रेस को सीधे मिलते, तो कांग्रेस की जीत का अंतर और भी बड़ा हो सकता था. वहीं दूसरी तरफ, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा से नाराज चल रहे कैडर या स्थानीय मतदाताओं के एक वर्ग ने भी तीसरा विकल्प चुनते हुए दामोदर यादव के पक्ष में मतदान किया.
क्या चंबल-बुंदेलखंड में उभर रही तीसरी ताकत?
उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों (जैसे दतिया और सेवड़ा) पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) का प्रभाव हमेशा से चर्चा में रहा है. लेकिन, अब आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर सिंह यादव के प्रदर्शन ने चंबल-बुंदेलखंड इलाके में तीसरी ताकत की चर्चा छेड़ दी है.
2028 विधानसभा चुनाव के संकेत
दामोदर यादव ने साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सेवड़ा सीट से चुनाव लड़ा था और तब 29,042 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. अब दतिया उपचुनाव में 22527 वोट हासिल कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अंचल में उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी हुई है.
बीजेपी-कांग्रेस की बढ़ी चिंता
दतिया उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटी सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही केवल एक-दूसरे के साथ ही आजाद समाज पार्टी जैसे 'तीसरे फैक्टर' से भी सतर्क रहना होगा. क्योंकि, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को 6016 वोटों से जीत मिली है और अगर दामोदर यादव कुछ और वोट हासिल करने सफल होते तो नतीजा पलट भी सकता था.