/दतिया उपचुनाव में जातीय बिसात, BJP-कांग्रेस ने झोंकी ताकत; ब्राह्मण-कुशवाह और अहिरवार समाज को साधने मैदान में उतरे ये 10 दिग्गज नेता

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव हाई-प्रोफाइल हो गया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए दोनों ही दलों ने बेहद आक्रामक सियासी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और जातीय समीकरणों को साधने की बिसात बिछा रहे हैं. चुनाव में हर वर्ग और जाति के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए दोनों पार्टियों ने अपने-अपने कद्दावर चेहरों पर दांव खेला है, जिसके तहत दोनों तरफ से कुल 10 प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारकर बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
जातीय बिसात की बात करें, तो दतिया के निर्णायक ब्राह्मण मतदाता वर्ग के बीच पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र बरुआ को कमान सौंपी है. वहीं, कांग्रेस की ओर से हेमंत कटारे, पंकज उपाध्याय और अवनीश भार्गव मोर्चा संभालेंगे. इसी तरह कुशवाह समाज को लामबंद करने के लिए कांग्रेस ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाह और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह को काम पर लगाया है. दूसरी तरफ, अहिरवार और जाटव समाज के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भाजपा ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और सांसद संध्या राय को तैनात किया है, जबकि कांग्रेस इस वर्ग में अपनी पैठ बनाने के लिए अपने फायरब्रांड नेता फूल सिंह बरैया के भरोसे मैदान में उतरी है. दोनों ही दलों की इस घेराबंदी से दतिया उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.
दतिया का जातिय समीकरण
दतिया के जातिय समीकरण की बात करें तो यहां करीब 95 हजार ओबीसी वोटर हैं ,जबकि 60 हजार सामान्य और 58 हजार अनुसूचित जाति के वोटर हैं. दतिया में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं और इनकी संख्या करीब 33100 है. यही, वजह है कि बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है और ब्राह्मण वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा को कमान सौंपी है. ब्राह्मण के बाद दतिया में अहिरवार/जाटव वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 33100 है. इसके अलावा 16650 यादव, 16650 कुशवाहा/काछी, 14800 लोधी, 9900 बघेल और 8300 मुस्लिम वोटर भी हैं.
बीजेपी ने काटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट
दतिया सीट पर उपचुनाव घोषित होने से पहले से ही बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन पार्टी ने ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया. इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच नाराजगी भी देखने को मिली और जमकर हंगामा किया. हालांकि, बाद में नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की और कल (12 जुलाई) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी. बैठक के बाद उन्होंने संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हुए राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा कि मैं ना कभी नाराज था, ना हूं और न होऊंगा. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को समझा दिया है और वे भी पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे.
30 जुलाई को होगी वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे
बता दें कि दतिया विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज (13 जुलाई) नामांकन की आखिरी तारीख है. 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है. इसके बाद दतिया में 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को मतगणना होगी. साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन बैंक फ्रॉड केस में दोषी ठहराए जाने के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो गई. इसके बाद से यह सीट खाली है और अब इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है.
दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रस्तावित स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में सीएम मोहन समेत नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है. सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद प्रचार की अगुवाई करेंगे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक को जिम्मेदारी दी गई है. राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी लिस्ट में शामिल हैं. कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी प्रचार-प्रसार करेंगे.