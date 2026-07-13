/दतिया उपचुनाव में जातीय बिसात, BJP-कांग्रेस ने झोंकी ताकत; ब्राह्मण-कुशवाह और अहिरवार समाज को साधने मैदान में उतरे ये 10 दिग्गज नेता

दतिया सीट पर उपचुनाव घोषित होने से पहले से ही बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन पार्टी ने ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया. इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच नाराजगी भी देखने को मिली और जमकर हंगामा किया. हालांकि, बाद में नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की और कल (12 जुलाई) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी. बैठक के बाद उन्होंने संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हुए राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा कि मैं ना कभी नाराज था, ना हूं और न होऊंगा. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को समझा दिया है और वे भी पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे.