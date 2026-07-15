दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, प्रभारी और सह प्रभारी के नामों का हुआ ऐलान

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मध्य प्रदेश में होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विपक्ष से एक कदम आगे रहते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आधिकारिक तौर पर अपने संगठनात्मक प्रभारियों की घोषणा कर दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस सांगठनिक नियुक्ति का ऐलान किया.
भारत सिंह कुशवाह को बनाया गया प्रभारी
ग्वालियर के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत सिंह कुशवाह को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया उपचुनाव के लिए मुख्य प्रभारी नियुक्त किया है. क्षेत्रीय परिस्थितियों और संगठन पर उनकी पकड़ को देखते हुए कुशवाह को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.
दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी
प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद पार्टी का मकसद अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करना, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना और बूथ स्तर तक चुनाव की असरदार तैयारी सुनिश्चित करना है. ये नियुक्त नेता इलाके में पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार करेंगे. बता दें कि दतिया हमेशा से राज्य की राजनीति का एक बहुत संवेदनशील और अहम केंद्र रहा है. इसलिए, बीजेपी आलाकमान ने भरत सिंह कुशवाह जिनका ग्वालियर-चंबल डिवीजन में काफी प्रभाव है और राहुल कोठारी की टीम पर भरोसा जताया है.
बीजेपी की चुनावी सभा
वहीं इससे पहले दतिया उपचुनाव के लिए आयोजित बीजेपी की एक चुनावी सभा में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए थे. बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उन्हें 30 साल तक विधायक और 15 साल तक मंत्री बनाकर बहुत सम्मान दिया है. पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि वे खुद हर गांव जाएंगे, हर घर के दरवाजे पर जाकर शीश नवाएंगे और आशुतोष तिवारी की जीत पक्की करने के लिए पूरे जोश के साथ प्रचार करेंगे.
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