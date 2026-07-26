दतिया उपचुनाव से पहले EC की बड़ी कार्रवाई, 3 TI समेत 7 पुलिस अधिकारी PHQ अटैच, जानिए अब किसे सौंपी गई कमान

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Datia By Election 2026 Police Transfer: दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस मुख्यालय भोपाल ने दतिया जिले के तीन थाना प्रभारियों और चार उपनिरीक्षकों को पुलिस मुख्यालय (PHQ) अटैच करने के आदेश जारी किए हैं.
आदेश के मुताबिक अजाक थाना प्रभारी केहरी सिंह परिहार, जिगना थाना प्रभारी रचना माहौर और धीरपुरा थाना प्रभारी भूपेंद्र जाट को PHQ अटैच किया गया है. इसके अलावा उपनिरीक्षक नीरज कुमार, अर्चना पाल, अमित ओसारे और हरिओम शर्मा को भी पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच किया गया है. दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है. मतदान से ठीक पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को चुनावी प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
30 जुलाई को होगा मतदान
बता दें कि, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होनी है. मतदान की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है.
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