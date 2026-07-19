दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा, कांग्रेस प्रत्याशी के रिश्तेदार भाजपा में शामिल

Govind Rahul Dev Ju News: दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली, जब क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक गोविंद राहुल देव जू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, रणवीर सिंह रावत और राहुल कोठारी की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई.