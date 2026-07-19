दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा, कांग्रेस प्रत्याशी के रिश्तेदार भाजपा में शामिल

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Govind Rahul Dev Ju News: दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली, जब क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक गोविंद राहुल देव जू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, रणवीर सिंह रावत और राहुल कोठारी की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई.
गौरतलब है कि गोविंद राहुल देव, कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के परिवार से जुड़े बताए जाते हैं. ऐसे में दतिया राजघराने के भीतर उभरे राजनीतिक बिखराव को भाजपा ने अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास किया है. राजनीतिक जानकार इसे उपचुनाव से पहले भाजपा की महत्वपूर्ण रणनीतिक सफलता के रूप में देख रहे हैं.
नरोत्तम मिश्रा की सराहना
भाजपा की सदस्यता लेने के बाद गोविंद राहुल देव ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं. उन्होंने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया में कराए गए विकास कार्यों की सराहना की तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने की बात कही.
बीजेपी को जनता का समर्थन
इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की विचारधारा और विकास कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न वर्गों के लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि दतिया उपचुनाव में भाजपा को जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा.
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