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दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा, कांग्रेस प्रत्याशी के रिश्तेदार भाजपा में शामिल

Datia By Election News: दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक गोविंद राहुल देव जू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. बताया जा रहा है कि गोविंद राहुल देव कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के रिश्तेदार बताए जाते हैं.

Written ByManoj Goswami Edited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:34 PM IST
दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा, कांग्रेस प्रत्याशी के रिश्तेदार भाजपा में शामिल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manoj Goswami

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मनोज गोस्वामी दतिया से रिपोर्टर हैं.

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