/नरोत्तम मिश्रा मंच पर हुए भावुक, बीजेपी नेताओं के सामने छलके आंसू; बोले- एक-एक दरवाजे पर शीश नवाऊंगा

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दतिया उपचुनाव के लिए आयोजित बीजेपी की एक चुनावी सभा में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए. बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें 30 साल तक विधायक और 15 साल तक मंत्री बनाकर बहुत सम्मान दिया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आशुतोष तिवारी की जीत के लिए वे स्वयं गांव-गांव जाएंगे, हर दरवाजे पर शीश नवाएंगे और पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करेंगे. बोलते समय वे भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपना भाषण बीच में ही समाप्त कर दिया.
मंच पर रो पड़े नरोत्तम मिश्रा
दरअसल, नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे. मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद थे. इसी दौरान उन्होंने कहा कि, "पार्टी ने बहुत कुछ दिया है. जो पार्टी आपको 30 साल तक विधायक और 15 साल तक मंत्री बनाए रखे, उससे और क्या मांगा जा सकता है? हर कार्यकर्ता बीजेपी की सेवा और आशुतोष भैया के समर्थन में अपना सब कुछ लगा देगा. वे उनके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे. किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्यकर्ता घर पर खाली बैठेगा. मैं खुद सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहीं डेरा डालूंगा. मैं हर घर के दरवाजे पर जाकर शीश नवाऊंगा, हर गांव का दौरा करूंगा और आशुतोष को जीताऊंगा." यह कहते हुए वे भावुक हो गए.
दतिया के विकास का किया दावा
इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने इस चुनाव को 'राजा और रंक' (घनश्याम सिंह बनाम आशुतोष तिवारी) के बीच की लड़ाई बताया. उन्होंने कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी द्वारा बीजेपी को 'अहंकारी' कहे जाने पर तीखा पलटवार किया और सवाल उठाया कि भोपाल और मऊ में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस किस आधार पर खुद को संस्कारी होने का दावा कर सकती है. साथ ही दतिया में हुए विकास कार्यों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में इस इलाके में घोड़ा-गाड़ी चलती थी और डकैतों का राज था, जबकि बीजेपी के शासन में यहा हवाई जहाज चलते हैं और कानून का राज है. 55 साल में कांग्रेस एक विकास का काम बता दे तो जो कहोगे वो हारने के लिए तैयार हैं.
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