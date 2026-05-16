Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3219054
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदतिया

दतिया में उपचुनाव की तैयारियां तेज, निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर को भेजा लेटर, सियासी हलचल तेज

Datia Bypoll: दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग की तरफ से दतिया जिले के कलेक्टर को लेटर भेजा गया है. जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां

Datia Upchunav: दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद दतिया में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से दतिया जिले के कलेक्टर को लेटर लिखा गया है. जिसके बाद दतिया कलेक्टर ने भी राजनीतिक दलों को ईवीएम और वीवीपीएट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग में शामिल होने के लिए पत्र लिखकर भेजे हैं. वहीं दतिया में भी उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है. हालांकि खास बात यह है कि राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 11 दिन बाद अहम सुनवाई होनी है. 

दतिया में 291 मतदान केंद्र

दतिया विधानसभा सीट पर 291 मतदान केंद्र हैं. जहां 19 मई को होगी ईवीएम की एफएलसी की जाएगी. ईवीएम और वीवीपेट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी. वहीं जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कार्रवाई के दौरान दतिया में सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है. जिसमें उनसे भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है. एफएलसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दतिया जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू करेगा. जिसमें इंजीनियरों, सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रूम, वेबकास्टिंग, फ्रिस्किंग समेत अन्य मानक प्रोटोकॉल की व्यवस्था होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजेंद्र भारती हुए थे अयोग्य घोषित 

दरअसल, दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में दोषी पाए गए थे. उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा हुई थी. जिसके बाद उन्हें एमपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से आयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिससे दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई थी. हालांकि उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने 60 दिन की अवधि दी अपील दायर करने के लिए दिए थे. लेकिन उनकी सजा पर स्टे नहीं लगाया गया था. जिसके बाद राजेंद्र भारती ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 11 दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. 

दतिया विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो इससे एमपी की राजनीति गर्मा सकती है. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था. ऐसे में अगर यहां उपचुनाव होता है तो भाजपा फिर से नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगा सकती है. जिससे यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. 

ये भी पढ़ेंः अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, MP में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

datia upchunavdatia bypolldatia bypoll election

Trending news

satna news hindi
बंद कमरे में लहूलुहान हालात में मिली महिला टीचर की लाश, फंदे पर लटका मिला युवक का शव
ujjain shani temple
उज्जैन के इस मंदिर में न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए भक्त करते हैं ये काम
Ujjain Mahakaleshwar Temple
बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भस्म आरती में हुई शामिल...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार भोजशाला में शुरू हुई पूजा, जबलपुर दौरे पर CM मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें
Shajapur News
'मेरा भविष्य जला गया...', पिता के आंखों के सामने जिंदा जला 4 साल का बेटा...
Narmadapuram Pipariya News
व्यापारी से मांगी 5 लाख की रंगदारी, आरोपी ने सिर पर तानी पिस्टल; पिपरिया में सनसनी
ratlam news
रतलाम में बारूद के सौदागरों पर शिकंजा! अफसरों ने जब गोदाम खोले तो उड़ गए होश
itarsi news
इटारसी स्टेशन पर RPF जवान ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख नम हो गईं यात्रियों की आंखें
Dhar Bhojshala case
उज्जैन के संत रामस्वरूप ने भोजशाला को लेकर कह दी बड़ी बात, सुनकर हर कोई हैरान
betul news
बैतूल में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, मत्स्य विभाग कार्यालय का किया घेराव, लगाए आरोप