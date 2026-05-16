दतिया में उपचुनाव की तैयारियां तेज, निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर को भेजा लेटर, सियासी हलचल तेज

Datia Upchunav: दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद दतिया में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से दतिया जिले के कलेक्टर को लेटर लिखा गया है. जिसके बाद दतिया कलेक्टर ने भी राजनीतिक दलों को ईवीएम और वीवीपीएट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग में शामिल होने के लिए पत्र लिखकर भेजे हैं. वहीं दतिया में भी उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है. हालांकि खास बात यह है कि राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 11 दिन बाद अहम सुनवाई होनी है.

दतिया में 291 मतदान केंद्र

दतिया विधानसभा सीट पर 291 मतदान केंद्र हैं. जहां 19 मई को होगी ईवीएम की एफएलसी की जाएगी. ईवीएम और वीवीपेट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी. वहीं जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कार्रवाई के दौरान दतिया में सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है. जिसमें उनसे भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है. एफएलसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दतिया जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू करेगा. जिसमें इंजीनियरों, सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रूम, वेबकास्टिंग, फ्रिस्किंग समेत अन्य मानक प्रोटोकॉल की व्यवस्था होगी.

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राजेंद्र भारती हुए थे अयोग्य घोषित

दरअसल, दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में दोषी पाए गए थे. उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा हुई थी. जिसके बाद उन्हें एमपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से आयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिससे दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई थी. हालांकि उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने 60 दिन की अवधि दी अपील दायर करने के लिए दिए थे. लेकिन उनकी सजा पर स्टे नहीं लगाया गया था. जिसके बाद राजेंद्र भारती ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 11 दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है.

दतिया विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो इससे एमपी की राजनीति गर्मा सकती है. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था. ऐसे में अगर यहां उपचुनाव होता है तो भाजपा फिर से नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगा सकती है. जिससे यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

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