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दतिया उपचुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 628 देसी कट्टों और बंदूकों पर चला रोड रोलर

दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए दतिया पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है. इसी क्रम में विभिन्न मामलों में साल 2007 से जब्त 628 हथियारों का न्यायालय की अनुमति और जिला दंडाधिकारी के आदेश पर रोड रोलर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया.

Written ByManoj Goswami
Published: Jul 16, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:07 PM IST
दतिया उपचुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 628 देसी कट्टों और बंदूकों पर चला रोड रोलर

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Manoj Goswami

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मनोज गोस्वामी दतिया से रिपोर्टर हैं.

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