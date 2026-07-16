दतिया उपचुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 628 देसी कट्टों और बंदूकों पर चला रोड रोलर

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में लंबे समय से जब्त किए गए 628 आग्नेय (फायरआर्म्स) हथियारों को एक साथ पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनी रहे.
पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में आयोजित की गई इस कार्रवाई के दौरान दतिया पुलिस ने भारी मात्रा में जमा अवैध हथियारों का जखीरा बाहर निकाला. इनमें भारी संख्या में देसी कट्टे, अधिया और विभिन्न बोर की बंदूकें शामिल थीं. इन सभी 628 घातक हथियारों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में रोड रोलर चलवाया गया. रोड रोलर चलने से ये सभी हथियार पूरी तरह से चकनाचूर और कबाड़ में तब्दील हो गए, जिन्हें बाद में गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दिया गया.
न्यायालय और जिला दंडाधिकारी के आदेश पर एक्शन
इस बड़ी कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (SDOP) पूनम चंद्र यादव ने बताया कि ये वो हथियार थे, जिन्हें साल 2007 से लेकर अब तक अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया था. इन सभी हथियारों से जुड़े मामलों का माननीय न्यायालय से अंतिम निराकरण हो चुका था. कोर्ट के अंतिम फैसले और नष्टीकरण के आदेश के बाद, जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) से विधिवत अनुमति ली गई और पूरी पारदर्शिता के साथ इन हथियारों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया.
चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को पुलिस की सीधी चेतावनी
दतिया पुलिस की इस कार्रवाई को आगामी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में खलल डालने वाले किसी भी अपराधी या असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा. आचार संहिता के पालन और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अपराधियों की धरपकड़, सघन चेकिंग अभियान और अवैध हथियारों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, और यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी.