दतिया उपचुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 628 देसी कट्टों और बंदूकों पर चला रोड रोलर

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में लंबे समय से जब्त किए गए 628 आग्नेय (फायरआर्म्स) हथियारों को एक साथ पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनी रहे.