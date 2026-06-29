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दतिया कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री को सुनाई 5 साल की सजा, मकान निर्माण से जुड़ा है मामला

Datia Contractor Case: दतिया में अपर सत्र न्यायालय ने मकान निर्माण के नाम पर 20.45 लाख रुपये लेकर काम अधूरा छोड़ने और रकम का हिसाब न देने के मामले में ठेकेदार व कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री सुरेश झा को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सश्रम सजा और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने पीड़ित की शिकायत और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दोषी पाया.

Written ByZee News DeskEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:47 PM IST
दतिया कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री को सुनाई 5 साल की सजा, मकान निर्माण से जुड़ा है मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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