दतिया कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री को सुनाई 5 साल की सजा, मकान निर्माण से जुड़ा है मामला

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Datia News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले की तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने मकान निर्माण के नाम पर लाखों रुपये लेकर अधूरा काम छोड़ने और शेष राशि का हिसाब नहीं देने के मामले में सरकारी ठेकेदार एवं कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री सुरेश झा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया की अदालत ने सुनाया.
मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2021 में शारदा विहार कॉलोनी निवासी राजेंद्र दीक्षित और उनकी पत्नी ने अपने मकान के निर्माण के लिए सुरेश झा से अनुबंध किया था. दंपति ने निर्माण कार्य के लिए 20.45 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी मकान का निर्माण पूरा नहीं हुआ. बार-बार मांग करने के बावजूद न तो शेष निर्माण कार्य कराया गया और न ही बची हुई राशि लौटाई गई.
धमकी देने का भी आरोप
जांच के दौरान पीडब्ल्यूडी के एसडीओ द्वारा कराए गए तकनीकी मूल्यांकन में सामने आया कि मौके पर केवल करीब 11 लाख रुपये का निर्माण कार्य हुआ था, जबकि 9.45 लाख रुपये का कोई हिसाब नहीं मिला. शिकायतकर्ता ने आरोपी पर शेष राशि हड़पने तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया.
इन धाराओं में केस दर्ज
इस मामले को लेकर थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 406, 409, 504 एवं 506-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया. करीब तीन वर्ष तक चले विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने पीडब्ल्यूडी की तकनीकी वैल्यूएशन रिपोर्ट सहित दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुरेश झा को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
44 लाख रुपये का काम
राजेश पस्तोर, शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि ADJ सविता जड़िया के न्यायालय में यह मामला वर्ष 2019 की घटना से संबंधित था. शासकीय ठेकेदार सुरेश झा, जो कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री भी रह चुके हैं, ने एक व्यक्ति का शारदा विहार कॉलोनी स्थित प्लॉट पर मकान निर्माण का ठेका लिया था. अनुबंध के अनुसार लगभग 44 लाख रुपये का कार्य होना था. राजेंद्र दीक्षित द्वारा उन्हें 20 लाख 45 हजार रुपये दे दिए गए, लेकिन निर्माण कार्य उतना नहीं हुआ जितना तय था.
राशि लौटाने की मांग की
बाद में उन्होंने निर्माण पूरा करने या राशि लौटाने की मांग की, लेकिन आरोपी ने न तो निर्माण पूरा किया और न ही पैसे लौटाए. इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 406, 409, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच की. पीडब्ल्यूडी एसडीओ की रिपोर्ट में पाया गया कि मौके पर केवल 11 लाख रुपये का ही निर्माण हुआ है. न्यायालय ने आरोपी को धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया.
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