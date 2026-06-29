दतिया कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री को सुनाई 5 साल की सजा, मकान निर्माण से जुड़ा है मामला

राशि लौटाने की मांग की

बाद में उन्होंने निर्माण पूरा करने या राशि लौटाने की मांग की, लेकिन आरोपी ने न तो निर्माण पूरा किया और न ही पैसे लौटाए. इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 406, 409, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच की. पीडब्ल्यूडी एसडीओ की रिपोर्ट में पाया गया कि मौके पर केवल 11 लाख रुपये का ही निर्माण हुआ है. न्यायालय ने आरोपी को धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया.