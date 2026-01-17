चिता की राख बदन पर मली, खोपड़ी पॉलीथिन में भरी, दतिया में बुजुर्ग के अंतिम सफर में 'सनक' का साया

MP News-मध्यप्रदेश के दतिया जिले में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के झिरका बाग इलाके में एक सनकी युवक ने न केवल जलती चिता के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि मृतक की खोपड़ी और अस्थियां भी चुराकर अपने घर ले गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, झिरका बाग के रहने वाले 70 वर्षीय मूलचंद्र कुशवाहा का बुधवार शाम निधन हो गया था. परिजनों ने रीति-रिवाजों के साथ श्मशान घाट का उनका अंतिम संस्कार किया. लेकिन उसी रात करीब 11 बजे मोहल्ले का ही रहने वाला बल्ली कुशवाहा श्मशान पहुंच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बल्ली ने जलती हुई चिता को तितर-बितर कर दिया. उसने चिता की राख को ठंडा कर अपने पूरे शरीर पर मिल लिया और फिर मृतक की खोपड़ी और अस्थियों को एक पॉलीथिन में भरकर अपने साथ घर ले गया.

सुबह हुआ खुलासा

अगले दिन सुबह जब मृतक के परिजन अस्थियां संचय करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. चिता की राख बिखरी हुई थी और सबसे चौंकाने वाले बात यह थी कि वहां से खोपड़ी गायब थी. शक के आधार पर जब ग्रामीण बल्ली कुशवाहा के घर पहुंचे तो वह राख से लिपटा हुआ मिला. श्मशान से गायब हुईं अस्थियां और खोपड़ी युवक के पास ही रखी थीं.

समाज ने हुक्का-पानी बंद

इस शर्मनाक कृत्य की जानकारी मिलते ही कुशवाहा समाज में भारी रोष फैल गया. आनन-फानन में समाज के वरिष्ठ सदस्यों की पंचायत बुलाई गई. पंचायत ने इसे बड़ा अपराध माना और आरोपी बल्ली कुशवाहा और उसके पूरे परिवार को समाज से बेदखल करने का फरमान सुना दिया. अगर कोई भी व्यक्ति आरोपी के परिवार से संबंध रखेगा, तो उसे 5100 रुपए का जुर्माना भरना होगा. पंचायत के इस फैसले पर समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर भी किए हैं.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची औ आरोपी बल्ली कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

