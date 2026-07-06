Add Zee Business As A Preferred Source
App

MP की दतिया सीट पर उपचुनाव का औपचारिक आगाज, आज से नामांकन शुरू, 30 जुलाई को वोटिंग

Datia News-दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके लिए 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी. नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jul 06, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:44 PM IST
MP की दतिया सीट पर उपचुनाव का औपचारिक आगाज, आज से नामांकन शुरू, 30 जुलाई को वोटिंग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंदौर में 6 साल से अस्पताल का अता-पता नहीं, लेकिन 87 लोगों का स्टाफ है तैनात
indore news1 hr ago
2
rewa news3 hrs ago
3
Mohan Yadav3 hrs ago
4
bhopal news4:53 AM IST
5
MP Breaking News LIVE2:41 AM IST