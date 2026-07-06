MP की दतिया सीट पर उपचुनाव का औपचारिक आगाज, आज से नामांकन शुरू, 30 जुलाई को वोटिंग

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Datia By Election-मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का औपचारिक शंखनाद हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश सरकार ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है. इसके साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.
13 जुलाई तक नामांकन पत्र
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसके अगले दिन यानी 14 जुलाई को जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. उम्मीदवारों के पास 16 जुलाई तक अपना नाम वापस लेने का विकल्प रहेगा. दतिया सीट पर मतदान 30 जुलाई को कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती और चुनावी नतीजों की घोषणा 3 अगस्त को होगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को 4 अगस्त 2026 तक संपन्न करा लिया जाएगा.
यह है उपचुनाव की वजह
यह विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई थी. दरअसल, एक आपराधिक मामले में अदालत ने उन्हें तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नियमों के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो सालों से या उससे अधिक की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है. इसी कानूनी प्रावधान के तहत मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी.
उम्मीदवारों ने नहीं की घोषणा
नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भी प्रदेश की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों, बीजेपी और कांग्रेस, ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के पत्तों का खुलासा नहीं किया है. दोनों ही दल फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं, जिससे सियासी गलियारों में सस्पेंस गहरा गया है. बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस सीट पर सबसे मजबूत और संभावित दावेदार माना जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस भी राजेंद्र भारती की सजा के बाद पैदा हुए समीकरणों को ध्यान में रखकर किसी जिताऊ और दमदार चेहरे की तलाश में मंथन कर रही है. अब सभी की नजरें दोनों दलों की आगामी सूचियों पर टिकी हैं.
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