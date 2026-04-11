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दतिया में फाइनेंस एजेंट का दिनदहाड़े अपहरण, पुलिसकर्मी के साथ मिलकर कट्टे की नोंक पर उठाया, 2 गिरफ्तार

Datia News: दतिया में हीरो फाइनेंस के एक रिकवरी एजेंट का दिन-दहाड़े अपहरण कर लिया गया. एजेंट ने किस्त बकाया होने के चलते एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली थी. इससे गुस्साए आरोपियों ने MP Online सेंटर में घुसकर एजेंट के साथ मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर उसे जबरदस्ती एक बोलेरो में डालकर अपने साथ ले गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:55 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Datia News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार हीरो फाइनेंस से जुड़े एजेंट विजय रावत ने बकाया किस्तों के चलते एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली थी. इस कार्रवाई से नाराज होकर आरोपी छोटू मांझी, उसके पुलिसकर्मी भाई राजपाल मांझी और अन्य साथियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया.सूचना मिलते ही सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस एक्टिव हुई. पुलिस ने जब आरोपियों का पीछा किया, तो वे घबराकर बोलेरो छोड़कर भागने लगे. पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी छोटू मांझी और उसके साथी बंटी को गिरफ्तार कर लिया.

बंदूक की नोक पर किया किडनैप
रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को दोपहर करीब 3:00 बजे आरोपी एक MP Online सेंटर में जबरदस्ती घुस गए, वहां तोड़फोड़ की, एजेंट के साथ मारपीट की और बंदूक की नोक पर उसे जबरदस्ती एक बोलेरो में डालकर अगवा कर लिया. आरोपी उसे लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित हमीरपुर तिराहे (चौराहे) पर ले गए और उस पर जब्त की गई मोटरसाइकिल को वापस दिलवाने का दबाव बनाने लगे. इस घटना के दौरान पीड़ित का एक दोस्त वहां पहुंच गया और उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की. इसके जवाब में आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और एक देसी पिस्तौल लहराई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. तेजी से कार्रवाई करते हुए, सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया.

यह भी पढ़ें: दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक-बोलेरो के बीच फंसे बाइक सवार, 4 की मौत

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शिवपुरी में आरक्षक है एक आरोपी
पुलिस के पहुंचते ही आरोपियों ने अपनी बोलेरो गाड़ी छोड़ दी और वहां से भाग निकले, जिससे पीड़ित जो एक एजेंट था सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहा. पुलिस ने उनका पीछा किया और छोटू मांझी और उसके साथी बंटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक, राजपाल मांझी शिवपुरी जिले के दिनारा पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल है और घटना के दिन वह ड्यूटी से गैर-हाजिर था. 

कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी धीरेंद्र मिश्रा के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मारपीट, अपहरण और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, उन्हें फिलहाल अदालत में पेश किया जा रहा है.

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