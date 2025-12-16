मंदिर से लौट रही छात्रा को सिरफिरे ने मारी गोली, फिर खुद को किया शूट, मौके पर हुई मौत

Datia News-दतिया जिले के गोंदन थाना क्षेत्र के शाहपुर हनुमान मंदिर से दर्शन कर लौट रही किशोरी को सिरफिरे युवक ने कमलापुरी गांव के पास में गोली मार दी. इस घटना के बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. किशोरी के गोली सीने में लगी है. वह गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जारी है.
Man Shot Female Student-मध्यप्रदेश के दतिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे युवक ने मंदिर से दर्शन कर लौट रही किशोरी को गोली मार दी. यह घटना कमलापुरी गांव के पास हुई. छात्रा को घटना के बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. छात्रा की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए इंदरगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां से उसे दतिया रेफर कर दिया है. फिलहाल किशोरी का जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है.
मंदिर से लौट रही थी छात्रा
जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय छात्रा शाहपुर हनुमान मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ दर्शन करने के लिए गई थी. वह मंदिर से अपनी सहेलियों के साथ लौट रही थी, इसी दौरान उसे गोली मार दी गई. छात्रा के अनुसार, गोंदन निवासी 25 वर्षीय मानवेंद्र यादव ने उसका रास्ता रोका. उसने बिना किसी बात के उस पर कट्टे से फायर कर दिया.
गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली
छात्रा को गोली मारने के बाद उसने खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दे दी गई. पुलिस घायलों को अस्पताल में लेकर आई जहां मानवेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया. मानवेंद्र पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है.
आरोपी ने गर्दन में खुद को गोली मारी
इस घटना को लेकर गोंदन थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां मानवेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी मानवेंद्र एक बच्चे का पिता था, उसने अपनी गर्दन में गोली मारी थी.
सीने को चीरते हुए निकली गोली
छात्रा को पहले इंदरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उस दतिया जिला अस्पताल रेफर किया गया. दतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पदस्थ डॉक्टर कल्पित अग्रवाल ने बताया कि गोली छात्रा के सीने की चीरते हुए निकली है. छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए दतिया से ग्वालियर रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
