दतिया में धीरेंद्र शास्त्री के पुतला दहन पर बवाल, भीम आर्मी और हिंदू संगठनों में विवाद, पत्थरबाजी में 3 घायल

Clash in Datia-मध्यप्रदेश के दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार दोपहर पुतला दहन को लेकर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों के बीच देखते ही देखते पथराव और झड़प शुरू हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा और हालत पर काबू पाया. दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प में तीन लोग घायल हो गए. घायलों को इंदरगढ़ अस्पताल में लाया गया है. वहीं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

धीरेंद्र शास्त्री का पुतला जलाने पर झड़प

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ता, संभागीय अध्यक्ष केशव यादव के नेतृत्व में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का पुतला दहने करने के लिए अंबेडकर पार्क से रैली निकाल रहे थे. जुलुस के दौरान तय जगह से 25 से 30 फीट पहले ही कार्यकर्ताओं ने धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंक दिया. इसी दौरान वहां मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और आजाद समाज के नेता दामोदर यादव का पुतला जला दिया.

दोनों पक्षों के बीच हुआ विवाद

इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसे पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर शांत कर दिया. लेकिन पुलिस के समझाने के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ. थोड़ी देर के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इंदरगढ़ थाने पहुंचे और धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जातिगत गालियां दीं और कार्यक्रम में बाधा डाली. थाने से लौटते समय दोनों गुटों का फिर आमना-सामना हुआ और पथराव शुरू हो गया.

संतों का नहीं जलने देंगे पुतला

सनातन हिंदू संगठन के नगर अध्यक्ष शिरोमणि सिंह राठौर ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जात-पात मिटाने और सनातन एकता की बात करते हैं. हम संतों का पुतला जलने नहीं देंगे. विरोध करना है तो नेताओं का करें, संतों का नहीं. राठौर ने कहा कि इसके जवाब में उन्होंने दामोदर यादव का पुतला दहन किया. बता दें कि बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा का विरोध करते हुए पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें गालियां दीं और धमकी दी. इसी के विरोध में इंदरगढ़ में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

