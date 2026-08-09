दतिया में 1 लाख की अवैध शराब जब्त, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, मारपीट कर पैर तोड़ने का आरोप

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दतिया में अवैध शराब की खेप पकड़े जाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है. कोतवाली पुलिस ने ऑल्टो कार से करीब 220 लीटर देशी-विदेशी शराब, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई गई है, बरामद कर पवन यादव, अवधेश तिवारी और संतोष गुप्ता को आरोपी बनाया है. तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
लेकिन कार्रवाई के बाद पवन यादव के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों के मुताबिक पवन यादव अपने घर तुकलन का डेरा से कार से दतिया आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया. आरोप है कि इसके बाद पवन को करीब एक दिन तक नेशनल हाईवे पर स्थित एक बिल्डिंग में रखा गया. परिजनों के पुलिस के पास पहुंचने के बाद उन्हें पवन के हिरासत में होने की जानकारी मिली.
पुलिस पर मारपीट का आरोप
पवन के परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया. पीड़ित पक्ष ने मारपीट के आरोप में आनंद तोमर, विक्रम शिवहरे और दादू जादौन पुलिसकर्मियों के नाम भी लिए हैं. परिजनों का कहना है कि मामले में पुलिस ने पहले पवन को पकड़ा और बाद में उसके साथ दो अन्य आरोपियों को शराब के प्रकरण में आरोपी बनाया.
पीड़ित के चाचा का आरोप
वहीं पुलिस की ओर से शराब बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी गई है, लेकिन पवन के साथ कथित मारपीट, हिरासत में रखे जाने और पैर में फ्रैक्चर होने के आरोपों पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब मामला गंभीर हो गया है और सवाल यह है कि पुलिस पर लगाए गए इन आरोपों की जांच कौन करेगा और क्या संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मामले में पीड़ित के चाचा रामकुमार यादव का बयान और पवन यादव के पिता से हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है.
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