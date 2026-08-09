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दतिया में 1 लाख की अवैध शराब जब्त, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, मारपीट कर पैर तोड़ने का आरोप

दतिया में 220 लीटर अवैध शराब बरामद कर पुलिस ने तीन लोगों को आरोपी बनाया था. इस मामले में गिरफ्तार पवन यादव के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर पैर तोड़ने का आरोप लगाया है.

Written ByManoj Goswami Edited ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:22 PM IST
दतिया में 1 लाख की अवैध शराब जब्त, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, मारपीट कर पैर तोड़ने का आरोप

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Manoj Goswami

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मनोज गोस्वामी मध्य प्रदेश के दतिया जिले से ज़ी न्यूज़ मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (Zee News MP-CG) के वरिष्ठ रिपोर्टर हैं. पत्रकारिता में 32 से अधिक वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ, वे दतिया और आसपास के क्षेत्रों से सटीक, तथ्य-आधारित और निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं.

मनोज गोस्वामी ने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की थी. तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने ग्वालियर के हिंदू समृद्धि अखबार से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की और फिर देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी है, जिसमें हिंदुस्तान एक्सप्रेस, सुदर्शन एक्सप्रेस और दतिया प्रकाश शामिल है. उन्होंने स्थानीय दैनिक समाचार पत्र 'दतिया प्रकाश' के संपादक के रूप में जिम्मेदारी निभाई और निष्पक्ष पत्रकारिता की नींव मजबूत की.

भारत के सार्वजनिक प्रसारकों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी समाचार) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा और प्रामाणिक समाचार कवरेज की. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी ANI में रिपोर्टर के रूप में ग्राउंड रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय स्तर पर खबरें पहुंचाने का काम किया. पिछले लगभग 12 वर्षों से ज़ी न्यूज़ मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में दतिया जिले के वरिष्ठ संवाददाता के रूप में निरंतर कार्यरत हैं.

मनोज गोस्वामी मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग (MP PR) द्वारा स्वीकृत राज्यस्तरीय अधिमान्य (State-Accredited) पत्रकार हैं. वे प्रदेश के अग्रणी पत्रकार संगठन 'मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ' में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रदेश संयोजक का दायित्व संभाल रहे हैं, जहां वे पत्रकारों के अधिकारों और मीडिया नैतिकता के लिए कार्य करते हैं. 32 वर्षों की निरंतर सामाजिक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मनोज गोस्वामी को कई स्थानीय एवं राज्यस्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने वाली उनकी रिपोर्टों को शासन और जनता दोनों स्तरों पर सराहा गया है.

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