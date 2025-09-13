सड़क हादसे में गई जवान बेटे की जान, शव देख पिता को आया हार्ट अटैक, एक साथ उठी अर्थियां

MP News-मध्यप्रदेश के दतिया से भावुक करने वाली खबर आई है, जहां बेटे का शव देख पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई. बेटे की मौत का सदमा पिता सहन नहीं कर पाए. दरअसल, सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई. जब पिता ने बेटे का शव देखा तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया. जिससे उनकी भी मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि बेटे का शव देखकर पिता सदमें में आ गए थे.

युवक का चल रहा था इलाज

यह घटना थरेट थाना क्षेत्र के सेथरी गांव की है. गांव का आनंदपाल बघेल मुंबई में ट्रक चलाता था. 5 सितंबर को मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. 10 सिंतबर को परिजन उसे लेकर ग्वालियर आए और एक अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान शनिवार को उसने दम तोड़ दिया.

शव देख सदमे में आए पिता

शनिवार को दोपहर में आनंदपाल का शव उसे गांव पहुंचा. पिता रामबरन बघेल अपने इकलौते बेटे का शव देखकर सदमे में आ गए. रामबरन को हार्ट अटैक आ गया. तुरंत गांव के लोग उन्हें इंदरगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बाप-बेटे की मौत की खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया. इस घटना से गांव में शोक की लहर है, हर किसी की आंखें नम हो गईं.

एक साथ हुआ पोस्टमार्टम

थरेट थाना पुलिस ने पिता-पुत्र के शवों को पोस्टमार्टम के लिए इंदरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया. ग्वालियर में पोस्टमॉर्टम नहीं होने के कारण कानूनी प्रक्रिया यहां पूरी की जा रही है. घटना को लेकर थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने शून्य पर मामला दर्ज कर लिया, इस मामले को मुंबई पुलिस को भेजा जाएगा.

