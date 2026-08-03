दतिया में 'पंजे' की वापसी: वो 5 बड़े फैक्टर, जिन्होंने उपचुनाव में दिलाई कांग्रेस को जीत

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मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा और चुनाव परिणाम न सिर्फ बुंदेलखंड, बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है. पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई सीट को बचाना कांग्रेस के लिए साख का विषय था और पार्टी ने पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को कड़े मुकाबले में शिकस्त देकर सीट बरकरार रखी. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.
साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने हरा दिया था और अब नरोत्तम मिश्रा की जगह उतरे आशुतोष तिवारी को कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह ने हराकर फिर कांग्रेस का परचम लहरा दिया है. चलिए आपको बताते हैं कि उपचुनाव में दतिया में कांग्रेस का झंडा लहराने के पीछे क्या रणनीतियां काम आईं, जिन्होंने कांग्रेस की जीत का रास्ता साफ किया.
1. घनश्याम सिंह का पुराना तजुर्बा
कांग्रेस ने दतिया में एक बार फिर स्थानीय स्तर पर नया प्रयोग करने के बजाय अपने पुराने और अनुभवी चेहरे कुंवर घनश्याम सिंह पर दांव खेला. दतिया सीट से पहले भी विधायक रह चुके घनश्याम सिंह की क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सीधी पकड़ है. पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और गुटबाजी के बीच, घनश्याम सिंह अपनी व्यक्तिगत साफ-सुथरी छवि और लंबे राजनीतिक अनुभव के दम पर आम मतदाताओं के बीच भरोसा कायम करने में कामयाब रहे.
2. बीजेपी में अंदरूनी असंतोष
बीजेपी ने उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आरएसएस पृष्ठभूमि के आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था. हालांकि, पार्टी ने शीर्ष स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन धरातल पर कार्यकर्ताओं और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी. बीजेपी कैडर की यह सुगबुगाहट मतदान के दिन कांग्रेस के पक्ष में काफी फायदेमंद साबित हुई.
3. कांग्रेस के लिए सहानुभूति फैक्टर
राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद दतिया सीट पर उपचुनाव हुआ. कांग्रेस ने पूरे प्रचार अभियान के दौरान इसे जनता के जनमत पर सत्ता का दबाव और राजनीतिक साजिश करार दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पूरी राज्य इकाई ने दतिया में आक्रामक रुख अपनाया और स्थानीय प्रशासन पर विपक्ष को दबाने के आरोप लगाए. जनता के एक बड़े वर्ग ने इस स्थिति में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति दिखाई और वोट देकर अपना संदेश दिया.
4. ओबीसी और दलित वोट बैंक की लामबंदी
दतिया विधानसभा में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (SC) के मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है. आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस अपने कैडर और स्थानीय कार्यकर्ताओं के जरिए ओबीसी और दलित वोट बैंक के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में जोड़े रखने में सफल रही. कांग्रेस का यह कोर वोट बैंक अंत तक एकजुट रहा, जिसने हार-जीत के अंतर को तय कर दिया. हालांंकि, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव को भी 15 हजार से ज्यादा वोट मिले.
5. माइक्रो-मैनेजमेंट ने किया काम
कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव को लेकर पूरा दमखम लगा दिया और बीजेपी की तरह ही माइक्रो मैनेजमेंट पर जमकर काम किया. इसके लिए पार्टी ने बूथ विजय पर फोकस करते हुए दतिया की 291 बूथों को 10 क्लस्टर में बांट दिया था. इसके लिए एक-एक क्लस्टर की जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों और विधायकों को दी गई थी. साथ ही हर बूथ के लिए कार्यकर्ताओं और पंचायत स्तर के पदाधिकारी की तैनाती की गई. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की दतिया में लगातार मौजूदगी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा.