'विकास के दम पर जीतेगी बीजेपी...', बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया दावा, दतिया उपचुनाव में भाजपा ने झोंकी ताकत

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Hemant Khandelwal News: दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है. गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल दतिया के ग्रामीण क्षेत्र निबरी पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान आदिवासी समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने सेवढ़ा और भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकों में भाग लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने की बात कही.
हेमंत खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाने के बावजूद गरीबों, युवाओं और आदिवासी समाज के लिए वे काम नहीं किए, जो भाजपा सरकार ने कम समय में कर दिखाए. उनका कहना था कि कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति और दतिया की जनता को सिर्फ वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने हमेशा विकास और जनसेवा को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर वर्ग के लोगों के हित में लगातार काम कर रही है.
संगठन पूरी ताकत से जुटा हुआ
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य दतिया उपचुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर हर बूथ और हर घर तक पहुंच रहे हैं. उनका कहना था कि जनता तक सरकार के काम पहुंचाने के लिए संगठन पूरी ताकत से जुटा हुआ है और कार्यकर्ता लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं.
बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट
हेमंत खंडेलवाल ने दतिया में हुए विकास कार्यों का श्रेय पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को दिया. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अधोसंरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं. भाजपा इन्हीं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर सक्रिय रहकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान कराने की अपील की और दावा किया कि जनता के समर्थन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा दतिया उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी. कार्यक्रम में सांसद भारत सिंह कुशवाह, संध्या राय, आशुतोष तिवारी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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