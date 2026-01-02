Advertisement
सरकारी स्कूल बना डांस बार! क्लासरूम के बाहर ठुमके और न्योछावर होते पैसे, न्यू ईयर पर हुआ गंदा 'जश्न'

Datia News-दतिया में नए साल पर सरकारी स्कूल में जश्न मनाया गया. सरकारी स्कूल परिसर में महिला डांसर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोग डांसरों पर पैसे उड़ाते दिखाई दे रहे हैं. इस सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:31 PM IST
New Year Celebration Viral Video-मध्यप्रदेश के दतिया में एक सरकारी स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया गया. इस सेलिब्रेशन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कूल परिसर के अंदर महिला डांसर डांस करती नजर आ रही हैं. इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोग डांसरों पर पैसे उड़ाते और ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस पूरे मामले के सामने आते ही आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. 

कार्यक्रम को लेकर उठे सवाल
यह पूरा मामला परासरी गांव स्थित एक शासकीय मिडिल स्कूल का है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरलो हो रहा है. कार्यक्रम का वीडियो जैसे ही सामने आया तो शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया. स्कूल परिसर में इस तरह का आयोजन होना सवालों के घेरे में आ गया, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल किया जा रहा है कि शैक्षाणिक संस्था में इस तरह का कार्यक्रम कैसे हुआ. 

पंचायत से ली थी अनुमति
इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल बलवान सिंह ने सफाई दी है. उनका कहना है कि पंचायत सचिव रिंकू यादव और सरपंच नीलम परिहार ने कार्यक्रम की अनुमति ली थी. इस कार्यक्रम को स्कूल को छुट्टी के बाद आयोजित किया गया था. पंचायत को बताया गया था कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था. 

डीपीसी से मांगा जवाब
डीपीसी राजेश शुक्ला ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है. इसे लेकर स्कूल के प्राचार्य से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है. उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में आयोजन तय नियमों के तहत ही हो सकता है. उन्होंने बताया कि मामले कीजांच जारी है. अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन यह जांच कर रहा है कि किसकी अनुमति से क्रार्यक्रम हुआ, साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि अनुमति की शर्तों का पालन हुआ या नहीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

