महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर अचानक OT से बाहर आई महिला डॉक्टर, ऑपरेशन करने से कर दिया इंकार

Doctor Refused to do Surgery-मध्यप्रदेश के दतिया जिला अस्पताल में बुधवार शाम जमकर हंगामा हुआ. अस्पताल में एक महिला एवं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की मनमानी देखने को मिली. डॉक्टर ने नसबंदी ऑपरेशन के लिए आई महिलाओं का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया. महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी दे दिए थे. इसके बाद अचानक उन्हें बाहर कर दिया. वहीं ऑपरेशन से इनकार करने के बाद डॉक्टर अस्पताल से चली गईं.

नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंची थी महिलाएं

जानकारी के अनुसार, दिनारा के जरगुंआ और भिंड जिले के आलमपुर की महिलाएं बुधवार को नसबंदी ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंची थीं. इन महिलाओं का ऑपरेशन ग्वालियर की डॉ. अनीता श्रीवास्तव को करना था. महिलाओं के परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी वे दो बार ऑपरेशन के लिए आ चुके हैं, लेकिन हर बार ही उन्हें ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया. बुधवार को हुई घटना के बाद परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया.

डॉक्टर ने कर दिया इनकार

महिलाओं के परिजनों ने बताया कि बुधवार को ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली गई थी. सभी दस्तावेजों की पूर्ति हो गई थी और एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी लगाए जा चुके थे. दोनों महिलाएं ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी पहुंच गईं, फिर अचानक से डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया और वहां से चली गईं.

अस्पताल प्रबंधन हुआ सक्रिय

जब महिलाओं के परिजनों ने हंगामा किया तो आरएमओ डॉ. डीएस तोमर और डॉ. एसएस तोमर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने परिजनों की फाइल देखी और संबंधित डॉक्टर से चर्चा की. मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने महिलाओं के परिजनों को समझाइश दी और मामला शांत कराया. अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बताया कि ऑपरेशन विशेषज्ञ सर्जन के माध्यम से किया जाएगा.

सोमवार को किया जाएगा ऑपरेशन

डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि विशेषज्ञ सर्जन सोमवार को ग्वालियर से आकर ऑपरेशन करेंगे. इसके बाद परिजन ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए और हंगामा शांत. मामले में आरएमओ डॉ. डीएस तोमर ने कहा कि परिजन के नाम और नंबर नोट कर लिए गए हैं, उन्हें ऑपरेशन के लिए सोमवार को बुलाया जाएगा.

