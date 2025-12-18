Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3045117
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर अचानक OT से बाहर आई महिला डॉक्टर, ऑपरेशन करने से कर दिया इंकार

Datia News-दतिया में जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर ने नसबंदी ऑपरेशन के लिए आई महिलाओं का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया. महिलाओं के परिजनों ने इसको लेकर विरोध जताया. ऑपरेशन से इनकार करने के बाद डॉक्टर अस्पताल से चली गईं. हंगामे के बाद सीनियर डॉक्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर अचानक OT से बाहर आई महिला डॉक्टर, ऑपरेशन करने से कर दिया इंकार

Doctor Refused to do Surgery-मध्यप्रदेश के दतिया जिला अस्पताल में बुधवार शाम जमकर हंगामा हुआ. अस्पताल में एक महिला एवं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की मनमानी देखने को मिली. डॉक्टर ने नसबंदी ऑपरेशन के लिए आई महिलाओं का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया. महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी दे दिए थे. इसके बाद अचानक उन्हें बाहर कर दिया. वहीं ऑपरेशन से इनकार करने के बाद डॉक्टर अस्पताल से चली गईं. 

नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंची थी महिलाएं
जानकारी के अनुसार, दिनारा के जरगुंआ और भिंड जिले के आलमपुर की महिलाएं बुधवार को नसबंदी ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंची थीं. इन महिलाओं का ऑपरेशन ग्वालियर की डॉ. अनीता श्रीवास्तव को करना था. महिलाओं के परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी वे दो बार ऑपरेशन के लिए आ चुके हैं, लेकिन हर बार ही उन्हें ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया. बुधवार को हुई घटना के बाद परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया. 

डॉक्टर ने कर दिया इनकार
महिलाओं के परिजनों ने बताया कि बुधवार को ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली गई थी. सभी दस्तावेजों की पूर्ति हो गई थी और एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी लगाए जा चुके थे. दोनों महिलाएं ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी पहुंच गईं, फिर अचानक से डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया और वहां से चली गईं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल प्रबंधन हुआ सक्रिय
जब महिलाओं के परिजनों ने हंगामा किया तो आरएमओ डॉ. डीएस तोमर और डॉ. एसएस तोमर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने परिजनों की फाइल देखी और संबंधित डॉक्टर से चर्चा की. मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने महिलाओं के परिजनों को समझाइश दी और मामला शांत कराया. अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बताया कि ऑपरेशन विशेषज्ञ सर्जन के माध्यम से किया जाएगा. 

सोमवार को किया जाएगा ऑपरेशन
डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि विशेषज्ञ सर्जन सोमवार को ग्वालियर से आकर ऑपरेशन करेंगे. इसके बाद परिजन ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए और हंगामा शांत. मामले में आरएमओ डॉ. डीएस तोमर ने कहा कि परिजन के नाम और नंबर नोट कर लिए गए हैं, उन्हें ऑपरेशन के लिए सोमवार को बुलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें-कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsdatia news

Trending news

mp news
कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया
betul news
प्रेमी ने साथ चलने को कहा, प्रेमिका के इनकार पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम...
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से लौटी उम्मीदें, आत्मसमर्पित माओवादियों को सम्मानजनक जीवन
Singrauli news
सेना का जवान सिंगरौली से ड्यूटी के लिए निकला, रहस्यमयी ढंग से हुआ लापता...
raipur news
'समझौता करो वरना कार्रवाई…', CM का OSD बनकर असिस्टेंट प्रोफेसर को दी धमकी...
mp news
ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी पर लगेगी रोक! तेज रफ्तार पर HC सख्त, सरकार को नोटिस जारी
damoh news
न क्लास लगी न टीचर आए फिर भी हुई परीक्षा, अब छात्रों ने उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद
mp news
गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में हुआ तंत्र-मंत्र! प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिला नींबू-सिंदूर
RBI
पुरुष या महिला, MP में कौन जीता है ज्यादा साल? सामने आया दोनों की जिंदगी का अंतर