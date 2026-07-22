दतिया उपचुनाव में होम वोटिंग की सुविधा, 22 और 23 जुलाई को बुजुर्ग मतदाता घर बैठे करेंगे मतदान

राज्य चुनें
दतिया विधानसभा उपचुनाव में लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है. दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 'होम वोटिंग' की सुविधा का इंतजाम किया गया है, जो शारीरिक कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते. इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में कोई भी पात्र मतदाता अपना वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करने के अवसर से वंचित न रहे.
22 और 23 जुलाई को बुजुर्ग मतदाता घर बैठे करेंगे मतदान
प्रशासन ने पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन मंगाए थे. जिले में कुल 86 योग्य मतदाताओं ने तय फॉर्म भरकर घर से वोट करने की इच्छा जताई. उनके आवेदनों की जांच की गई और बाद में उन्हें मंजूरी दी गई. वोटिंग की प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरे जिले को सात सेक्टर में बांटा है. वोटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्पेशल पोलिंग टीमें 22 और 23 जुलाई को मतदाताओं के घर जाएंगी. वहीं दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य वोटिंग 30 जुलाई को होनी है.
तपती धूप और लंबी लाइनों से मुक्ति
प्रशासन की ओर से बनाई गई विशेष वोटिंग टीमें चिन्हित मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता और सम्मान के साथ वोटिंग की सुविधा देंगी. इससे बुजुर्गों को चिलचिलाती गर्मी और लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलेगी. चुनाव आयोग की इस पहल को समावेशी और सुलभ लोकतंत्र की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि उम्र या शारीरिक अक्षमता की वजह से कोई भी योग्य मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रहे. उम्मीद है कि इससे वोटिंग में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!