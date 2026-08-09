/जीत के जश्न में प्रदेश अध्यक्ष को भूले कांग्रेस नेता? सम्मान समारोह के बैनर से जीतू पटवारी का फोटो गायब, सियासी हलचल तेज

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मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों को लेकर आपसी खींचतान शुरू हो गई है. दतिया के एक प्राइवेट होटल में नवनिर्वाचित विधायक कुंवर घनश्याम सिंह और राज्य महासचिव अवधेश नायक के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के मुख्य बैनर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीर नदारद होने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है.
सम्मान समारोह के बैनर से जीतू पटवारी का फोटो गायब
दरअसल, शहर के एक निजी होटल में हुए इस सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस रचना माहौर और पूर्व नगर निरीक्षक शेर सिंह ने किया था. इस कार्यक्रम में घनश्याम सिंह और अवधेश नायक को सम्मानित किया गया. लेकिन बैनर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीर गायब थी, जिन्होंने चुनाव के दौरान दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में अहम भूमिका निभाई थी. चुनाव में जीत को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, लेकिन समारोह के बैनर से प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर का न होना शहर में चर्चा का विषय बन गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक हालात को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.
दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है. कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष को 6,016 वोटों के बड़े अंतर से हराया. आशुतोष तिवारी की हार ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां कांग्रेस ने राज्य के कई शहरों में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया, वहीं बीजेपी खेमे में निराशा का माहौल था.
कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह लंबे समय से दतिया की राजनीति में एक सक्रिय और जाने-माने चेहरे रहे हैं. उन्होंने पूरे इलाके के लोगों के साथ लगातार सामाजिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ और पहचान बनी है. इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला. पहले से मौजूद व्यक्तिगत संबंध और स्थानीय स्तर पर लोगों का उन पर भरोसा, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में अहम साबित हुआ, जिससे पार्टी की जीत का रास्ता साफ हुआ. फिलहाल बैनर से जीतू पटवारी की फोटो गायब होने के बाद यह मामला पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय कांग्रेस की राजनीति पर इसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं.
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