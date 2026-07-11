"डंके की चोट पर जीतेंगे आशुतोष तिवारी..." दतिया उपचुनाव पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

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बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और उम्मीदवार के चयन के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने का फैसला सोच-समझकर लिया गया और पार्टी में हर फैसला संगठन की सामूहिक सहमति से लिया जाता है. विजयवर्गीय ने बताया कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, जहां पार्टी कार्यकर्ता खुलकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन एक बार अंतिम फैसला हो जाने पर सभी उसे मानते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे.
दतिया उपचुनाव पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान
मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, पार्टी सोच-समझकर फैसले लेती है और नरोत्तम जी भी काम करेंगे. मैं नरोत्तम जी को जानता हूं, वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और सीनियर कार्यकर्ता है. पार्टी का फैसला सबसे ऊपर होता है और हर कोई उस फैसले को मानेगा. नरोत्तम मिश्रा से बातचीत के बारे में पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने कहा, मैंने भी नरोत्तम मिश्रा जी को दो-तीन बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. वे पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता हैं और फैसले का सम्मान करेंगे. एक बार टिकट घोषित होने के बाद उसे बदलना पार्टी की परंपरा नहीं रही है. मुझे नहीं लगता कि टिकट बदला जाएगा.
"डंके की चोट पर जीतेंगे आशुतोष तिवारी"
उन्होंने आगे कहा कि आशुतोष तिवारी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और संगठन मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं. पार्टी में लोकतंत्र है और कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आजाद हैं. हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बात करेंगे. आशुतोष तिवारी जी डंके की चोट पर जीतेंगे.
गुस्साए समर्थकों ने किया हाईवे जाम
इस बीच नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने और उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, उनके नाराज समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. इस घटनाक्रम के बीच नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी कर विरोध कर रहे समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
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