Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /दतिया
  • /MP की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी की दतिया उपचुनाव में एंट्री, चुनावी मैदान में उतरीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, बोलीं-मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना

MP की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी की दतिया उपचुनाव में एंट्री, चुनावी मैदान में उतरीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, बोलीं-मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना

Datiya By Election: दतिया विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला अब और रोचक होता जा रहा है. भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बाद अब भारतीय गण वार्ता पार्टी की प्रत्याशी एवं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह ने भी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि मां पीतांबरा की प्रेरणा से वह दतिया आई हैं और जनता की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं.

Written ByManoj Goswami Edited By:Pooja
Published: Jul 19, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:03 AM IST
MP की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी की दतिया उपचुनाव में एंट्री, चुनावी मैदान में उतरीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, बोलीं-मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना

About the Author

Manoj Goswami

Manoj Goswami

मनोज गोस्वामी दतिया से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीधी में 'डबल नौकरी' का खेल! एक ही व्यक्ति कई विभागों से ले रहा मानदेय
Sidhi newsJul 18
2
sagar newsJul 18
3
indore newsJul 18
4
vidisha newsJul 18
5
Sidhi newsJul 18