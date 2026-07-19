/MP की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी की दतिया उपचुनाव में एंट्री, चुनावी मैदान में उतरीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, बोलीं-मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना

'किन्नर समाज की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है'

संजना सिंह ने कहा कि उन्होंने दतिया को नहीं चुना, बल्कि "मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना है." उनका कहना है कि यह चुनाव केवल दतिया का नहीं, बल्कि पूरे किन्नर समाज की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है. उन्होंने कहा कि उनका न कोई परिवार है और न कोई उत्तराधिकारी, इसलिए राजनीति उनके लिए निजी लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का रास्ता है. उन्होंने भयमुक्त दतिया बनाने, निष्पक्ष मतदान का माहौल तैयार करने और विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प भी दोहराया.