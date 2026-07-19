/MP की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी की दतिया उपचुनाव में एंट्री, चुनावी मैदान में उतरीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, बोलीं-मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना

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Datiya By Election: दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय गण वार्ता पार्टी की प्रत्याशी एवं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर चुनावी बिगुल फूंक दिया. उन्होंने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च है. जल्द ही ने जनसंपर्क और चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगी. उनके प्रचार अभियान में देशभर से किन्नर अखाड़ों के संतों और उस्तादों के शामिल होने की तैयारी है.
भोपाल निवासी संजना सिंह मध्यप्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी रह चुकी हैं. उन्होंने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग में सेवाएं दीं, स्वच्छ भारत मिशन और राज्य निर्वाचन आयोग की स्टेट आइकॉन भी रहीं. करीब दो वर्ष पहले उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर किन्नर अखाड़े का दामन थामा, जहां उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली.
'किन्नर समाज की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है'
संजना सिंह ने कहा कि उन्होंने दतिया को नहीं चुना, बल्कि "मां पीतांबरा ने मुझे दतिया के लिए चुना है." उनका कहना है कि यह चुनाव केवल दतिया का नहीं, बल्कि पूरे किन्नर समाज की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है. उन्होंने कहा कि उनका न कोई परिवार है और न कोई उत्तराधिकारी, इसलिए राजनीति उनके लिए निजी लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का रास्ता है. उन्होंने भयमुक्त दतिया बनाने, निष्पक्ष मतदान का माहौल तैयार करने और विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प भी दोहराया.
बीजेपी ने झोंकी ताकत
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया उपचुनाव के प्रभारी सांसद भरत सिंह कुशवाह की सहमति से 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा की है.
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