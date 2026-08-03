Datia Up Chunav 2026 Result Live: दतिया उपचुनाव के नतीजे आज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? जानें पल-पल के अपडेट्स

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आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच टक्टर
दतिया उपचुनाव में मुख्य मुकाबला आशुतोष तिवारी (बीजेपी) और घनश्याम सिंह (कांग्रेस) के बीच है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव समेत कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं.
कलेक्टर ने किया निरीक्षण
वोटों की गिनती से पहले सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और कलेक्टर व जिला चुनाव अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और गिनती की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने काउंटिंग रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, सुरक्षा इंतजामों, आने-जाने के रास्तों और CCTV निगरानी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गिनती कराने के निर्देश दिए.
मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वोटों की गिनती से पहले EVM को कड़ी सुरक्षा के बीच तय रास्ते से स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा. पूरी प्रक्रिया पर CCTV कैमरों से लगातार नजर रखी जाएगी. काउंटिंग सेंटर में सिर्फ़ अधिकारियों, स्टाफ, चुनाव एजेंटों और चुनाव आयोग द्वारा जारी पास वाले अधिकृत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी.
सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती
दतिया के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होगी. सुबह 8:00 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे 292 पोलिंग स्टेशनों की EVM में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी. EVM वोटों की गिनती 15 राउंड में पूरी होगी. इसके लिए बीस काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है.
मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज सोमवार 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी. चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद EVM में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी. मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. दतिया उपचुनाव में मुख्य मुकाबला BJP के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है. नतीजों से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे LIVE ब्लॉग के साथ बने रहें...