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Datia Up Chunav 2026 Result Live: दतिया उपचुनाव के नतीजे आज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? जानें पल-पल के अपडेट्स

Datia By Election Result Live Updates: दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और उसके कुछ ही देर बाद शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे. पूरे राज्य की नजर नतीजों पर होगी. कौन उम्मीदवार बढ़त बनाएगा और किसके सिर जीत का ताज सजेगा, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव ब्लॉग के साथ...

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 03, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:59 AM IST
Datia Up Chunav 2026 Result Live: दतिया उपचुनाव के नतीजे आज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? जानें पल-पल के अपडेट्स
03 August 2026 06:56 AM (IST)

आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच टक्टर 
दतिया उपचुनाव में मुख्य मुकाबला आशुतोष तिवारी (बीजेपी) और घनश्याम सिंह (कांग्रेस) के बीच है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव समेत कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं.

03 August 2026 06:55 AM (IST)

कलेक्टर ने किया निरीक्षण
वोटों की गिनती से पहले  सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और कलेक्टर व जिला चुनाव अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और गिनती की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने काउंटिंग रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, सुरक्षा इंतजामों, आने-जाने के रास्तों और CCTV निगरानी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गिनती कराने के निर्देश दिए.

03 August 2026 06:53 AM (IST)

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वोटों की गिनती से पहले EVM को कड़ी सुरक्षा के बीच तय रास्ते से स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा. पूरी प्रक्रिया पर CCTV कैमरों से लगातार नजर रखी जाएगी. काउंटिंग सेंटर में सिर्फ़ अधिकारियों, स्टाफ, चुनाव एजेंटों और चुनाव आयोग द्वारा जारी पास वाले अधिकृत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी.

 

03 August 2026 06:53 AM (IST)

सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती
दतिया के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होगी. सुबह 8:00 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे 292 पोलिंग स्टेशनों की EVM में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी. EVM वोटों की गिनती 15 राउंड में पूरी होगी. इसके लिए बीस काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है.

 

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

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