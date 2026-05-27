सूरत में हुआ प्यार, दतिया में मर्डर...1000 किलोमीटर दूर बुलाकर प्रेमिका की हत्या, प्रेमी न चुन्नी ने घोंटा गला

MP Crime News-मध्यप्रदेश के दतिया जिले से एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है. पंडोखर थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 48 घंटे की भीतक एक अज्ञात महिला की ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री सुलझा दी है. पुलिस ने केवल मृतका की शिनाख्त की, बल्कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले कातिल प्रेमी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल के निर्दशन मे यह मामला सुलझा है.

सूरत की फैक्ट्री में हुआ था प्यार

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में जो कहानी सामने आई है, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है. आरोपी बंटी दोहरे दतिया जिले के इंदरगढ़ अंतर्गत मेघाना पाली का रहने वाली है और गुजरात के सूरत शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था. इसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली अंजलि से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों में प्यार हो गया. अंजलि पहले से ही अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन आरोपी बंटी भी शादीशुदा था.

इंस्टाग्राम पर हुआ था विवाद

कुछ समय बाद जब बंटी ने अंजलि से दूरी बनाना शुरू किया, तो अंजिल उस पर शादी करने का लगातार दबाव बनाने लगी. विवाद तब बड़ गया जब अंजिल ने एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और बंटी की पत्नी को अश्लील संदेश और धमकियां भेजना शुरू कर दिया. इस बात से परेशान होकर बंटी के परिवार ने दतिया के भांडेर थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी.

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चुन्नी से गला घोंटकर की हत्या

बीती 23 मई 2026 को अंजलि सूरत से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर दतिया पहुंची और बंटी से मिली. बंटी उसे बातचीत करने और समझाने के बहाने नदी के पुराने पुल के पास ले गया. वहां जब बंटी ने अंजलि का मोबाइल चेक किया, तो उसे अपनी पत्नी से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो और उसी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी के सबूत मिल गए. इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और विवाद शुरू हो गया. गुस्से में आकर बंटी ने अंजिल की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया. जब अंजलि बेहोश हुई, तो उसने सबूत मिटाने के लिए उसे पुल से नीचे नदी में फेंक दिया, जिससे डूबने के कारण उसकी मौत हो गई.पुलिस ने आरोपी बंटी दोहरे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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