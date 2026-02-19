Advertisement
'किसी को बताया तो...', दतिया से अगवा कर गुना ले गया आरोपी, विवाहिता से 2 दिनों तक की दरिंदगी

Datia Rape Case: दतिया में एक 22 साल की शादीशुदा महिला को उसके गांव के ही एक व्यक्ति ने किडनैप करके दो दिनों तक दुष्कर्म किया. आरोपी बंटी उर्फ ​​संजीव अहिरवार ने कथित तौर पर उसे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी थी. पुलिस ने चिरूला थाने में केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 19, 2026, 04:21 PM IST
Datia Rape Case:  मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक और रेप का मामला सामने आया है, जहां एक 22 साल की शादीशुदा महिला को कथित तौर पर किडनैप करके दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता को बदनाम करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर काफी समय तक चुप रहने पर मजबूर किया था. हालांकि हिम्मत कर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, मामला चिरूला थाना क्षेत्र के एक गांव का है. आरोपी की पहचान बंटी उर्फ ​​संजीव अहिरवार के तौर पर हुई है, जो उसी गांव का रहने वाला है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. शिकायत के मुताबिक, महिला घर से मार्केट जाने के लिए निकली थी. गांव के बाहर डगराई रोड के पास आरोपी ने कथित तौर पर उसे रोका और दतिया छोड़ने का ऑफर दिया.

किडनैप कर गुना ले गया था आरोपी  
इसके बाद उसने उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया. जब उसने विरोध किया तो उसने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी और बाइक झांसी की तरफ मोड़ दी. बताया जा रहा है कि आरोपी उसे झांसी बस स्टैंड ले गया और फिर गुना के लिए बस में बैठा दिया. रात करीब 9:30 बजे वह  उसे गुना के एक होटल में ले गया, उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी ने थी परिवार को जान से मारने की धमकी 
महिला ने आरोप लगाया कि उसने उसे बदनाम करने और घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. बाद में मौका पाकर महिला वहां से भागने में कामयाब रही और दतिया लौट आई, जहां वह अपने परिवार से मिली. डर और धमकियों की वजह से उसने शुरू में घटना की पूरी जानकारी नहीं दी. लेकिन, बाद में आरोपी ने दोबारा उससे फिर से इलाके में मुलाकात की, उसके साथ गाली-गलौज की और चुप रहने का दबाव बनाया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 
लगातार डर और मानसिक परेशानी के बाद महिला ने हिम्मत जुटाई और अपने भाई और माता-पिता को घटना की पूरी जानकारी दी. बुधवार रात को वह अपने परिवार के साथ चिरूला पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने संजीव अहिरवार के खिलाफ रेप, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है. थाना इंचार्ज नितिन भार्गव ने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

