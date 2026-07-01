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पिता की हत्या कर 6 महीने बक्से में छिपाकर रखी लाश, फिर ताऊ के साथ मिलकर नदी में फेंकी हड्डियां, बेटा गिरफ्तार

Datia News-दतिया में ट्रैक्टर की किस्त के 40 हजार रुपए के विवाद में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. आरोपी ने लाश को 6 महीने तक बक्से में छिपाए रखा. बाद में ताऊ के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे और ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:45 PM IST
पिता की हत्या कर 6 महीने बक्से में छिपाकर रखी लाश, फिर ताऊ के साथ मिलकर नदी में फेंकी हड्डियां, बेटा गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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