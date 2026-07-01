/पिता की हत्या कर 6 महीने बक्से में छिपाकर रखी लाश, फिर ताऊ के साथ मिलकर नदी में फेंकी हड्डियां, बेटा गिरफ्तार

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Datia Blind Murder Case Solved-मध्यप्रदेश के दतिया जिले की बड़ौनी थाना पुलिस ने करीब 11 माह पुराने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक के कलयुगी बेटे और उसके ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है. मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, मृतक की हड्डियां, खाट, कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं.
पूछताछ में कबूल किया जुर्म
पुलिस के अनुसार, ग्राम छता निवासी उदयभान सिंह बुन्देला करीब 11 माह से लापता थे. 28 जून 2026 को उनके भाई शिवसिंह ने थाना बड़ौनी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच के दौरान मृतक के बेटे नितिन सिंह बुन्देला पर संदेह हुआ. शुरुआती पूछताछ में उसने झूठी कहानी गढ़ते हुए बताया कि ट्रैक्टर के कल्टीवेटर का फाल सिर पर गिरने से उसके पिता की मौत हो गई थी और डर के कारण उसने शव छिपा दिया था. लेकिन मामले की वैज्ञानिक जांच और एफएसएल रिपोर्ट में यह कहानी पूरी तरह झूठी साबित हुई. इसके बाद पुलिस की सख्त पूछताछ में नितिन टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या
आरोपी ने बताया कि उसके पिता ने ट्रैक्टर की किस्त जमा करने के लिए उसे 40 हजार रुपये दिए थे, उसने वह रकम खर्च कर दी. जब पिता लगातार पैसों का हिसाब मांगने लगे तो अगस्त 2025 में रात के समय, जब वे घर में खाट पर सो रहे थे, उसने कुल्हाड़ी से सिर पर कई वार कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने शव को घर में एक बक्से में छिपाकर रखा और परिजनों को झूठ बोलता रहा कि उसके पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हैं.
नदी में फेंकी हड्डियां, आरोपी गिरफ्तार
करीब छह माह बाद उसने पूरी घटना अपने ताऊ कल्ली उर्फ अस्पेन्द्र सिंह बुन्देला को बताई. इसके बाद दोनों ने शव को कथरी में लपेटकर सामली नदी में फेंक दिया, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें. थाना प्रभारी दिनेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया. आरोपियों की निशानदेही पर सामली नदी से मृतक की हड्डियां, कपड़े, खाट तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है. पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि घटना का खुलासा होने के एक घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है तथा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.(रिपोर्ट-मनोज गोस्वामी)
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