/पिता की हत्या कर 6 महीने बक्से में छिपाकर रखी लाश, फिर ताऊ के साथ मिलकर नदी में फेंकी हड्डियां, बेटा गिरफ्तार

नदी में फेंकी हड्डियां, आरोपी गिरफ्तार

करीब छह माह बाद उसने पूरी घटना अपने ताऊ कल्ली उर्फ अस्पेन्द्र सिंह बुन्देला को बताई. इसके बाद दोनों ने शव को कथरी में लपेटकर सामली नदी में फेंक दिया, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें. थाना प्रभारी दिनेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया. आरोपियों की निशानदेही पर सामली नदी से मृतक की हड्डियां, कपड़े, खाट तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है. पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि घटना का खुलासा होने के एक घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है तथा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.(रिपोर्ट-मनोज गोस्वामी)