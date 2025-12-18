अंडे खा रहे शिक्षक को आया साइलेंट अटैक, देखते ही देखते मौके पर मौत, हर कोई हैरान

MP Heart Attack News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक एक दर्दनाक घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. बस स्टैंड के पास एक सरकारी दिव्यांग शिक्षक की अचानक मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि शिक्षक बस स्टैंड के पास अंडे खा रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी सांसें थम गईं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शिक्षक की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया.

वहीं मृतक शिक्षक की पहचान अशोक कुमार सविता नाम से हुई है, जो कि दतिया जिले के रहने वाले हैं. राजापुर गांव में शिक्षक के पद पर तैनात थे. बताया जा रहा है कि अशोक कुमार दिव्यांग थे, इसके बावजूद पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे. बुधवार को वह स्कूल से पढ़ाकर शाम करीब पांच बजे दतिया लौट रहे थे. तभी बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने अचानक उन्हें कुछ खाने की इच्छा हुई, इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर अंडे खरीदे और वहीं खाने लगे.

अचानक बिगड़ी तबीयत

मौके पर लोगों ने बताया कि अंडे खाते समय ही अशोक कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई. आगे बताया कि शिक्षक महसूस करने लगे. कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़े. लोगों ने समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

परिवार में पसरा मातम

इसके बाद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजते हुए शिक्षक के परिजनों को सूचना दी. जैसे ही परिवार को यह खबर मिली, घर में कोहराम मच गया. परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. शिक्षक अशोक कुमार की असामयिक मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. उनके परिचितों ने बताया कि वे बेहद सरल, मिलनसार और मददगार स्वभाव के थे. एक जिम्मेदार शिक्षक के यूं अचानक चले जाने से स्कूल में बच्चों के भविष्य पर भी असर पड़ेगा.

