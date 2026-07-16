/मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं... नरोत्तम मिश्रा ने दिखाए आक्रामक तेवर; टिकट कटने के बाद दी खुली चेतावनी!

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मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपने वादे के अनुसार दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के रण में कदम रख दिया है. पहली सभा में ही उनका बेहद आक्रामक और सियासी पारा बढ़ाने वाला अंदाज नजर आया. नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को जैसे ही चुनाव प्रचार की कमान संभालने दतिया भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने उन्होंने विरोधियों को दोटूक चेतावनी दे डाली. इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ हुई ज्यादती पर सीधे जिले के पुलिस कप्तान (SP) को मंच से खुली चुनौती दे डाली.
बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हाल के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज कार्रवाई और भाजपा कार्यालय पर गोली चलने की घटना का मुद्दा उठाया. इस पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर गोली चलाना और भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाना ठीक नहीं है. मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं.
टिकट काटने और भीतरघात की चर्चाओं पर भी प्रहार
नरोत्तम मिश्रा यहीं नहीं रुके और टिकट काटने और भीतरघात की चर्चाओं पर परोक्ष प्रहार किया. उन्होंने दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का खुलकर समर्थन किया, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया. उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं.
उन्होंने कहा, 'आशुतोष तिवारी में टिकट काटने की क्षमता नहीं है. टिकट काटने वाले कोई और हैं और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. उनके इस तीखे तेवर और बगावती सुरों को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिसने दतिया उपचुनाव के समीकरण को पूरी तरह गरमा दिया है और नई चर्चा शुरू हो गई है. उनके इन तेवरों का चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा.
'एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं'
मंच से जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने हालिया पुलिसिया कार्रवाई पर जमकर गुस्सा निकाला. उन्होंने सीधे एसपी को मुखातिब करते हुए कहा, 'एसपी साहब! मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मुझे सब याद है. आपने गाड़ियां तोड़ीं, हमारे पास इसकी डिजिटल फुटेज मौजूद है. आपको चक्काजाम खुलवाना था तो खुलवा देते, लेकिन आंसू गैस के गोले हमारे पार्टी कार्यालय तक क्यों दागे? क्या कार्यालय की बिल्डिंग सड़क पर आ रही थी जो आपने ऐसा किया?'
नरोत्तम मिश्रा ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करते हुए विरोधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा, 'मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं. निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस लादना और उनके साथ मारपीट करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कार्यकर्ताओं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम 3 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं. आपकी पीड़ा को देखकर ही मैं आज यहां खड़ा हूं.'