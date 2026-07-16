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मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं... नरोत्तम मिश्रा ने दिखाए आक्रामक तेवर; टिकट कटने के बाद दी खुली चेतावनी!

दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय पर पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का आक्रामक अंदाज देखने को मिला. अपने वादे के अनुसार 16 जुलाई से चुनाव प्रचार की कमान संभाल लिया और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं.

Written ByManoj Goswami
Published: Jul 16, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:01 PM IST
मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं... नरोत्तम मिश्रा ने दिखाए आक्रामक तेवर; टिकट कटने के बाद दी खुली चेतावनी!

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मनोज गोस्वामी दतिया से रिपोर्टर हैं.

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