/मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं... नरोत्तम मिश्रा ने दिखाए आक्रामक तेवर; टिकट कटने के बाद दी खुली चेतावनी!

मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपने वादे के अनुसार दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के रण में कदम रख दिया है. पहली सभा में ही उनका बेहद आक्रामक और सियासी पारा बढ़ाने वाला अंदाज नजर आया. नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को जैसे ही चुनाव प्रचार की कमान संभालने दतिया भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने उन्होंने विरोधियों को दोटूक चेतावनी दे डाली. इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ हुई ज्यादती पर सीधे जिले के पुलिस कप्तान (SP) को मंच से खुली चुनौती दे डाली.