टिकट कटने के बाद आया नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, हंगामा कर रहे समर्थकों से कही ये बात

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मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव ने एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सबसे चर्चित और कद्दावर नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी को उतारा है. पार्टी के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के गुस्साए समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस टीम पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इस बीच नरोत्तम मिश्रा का बयान जारी किया है और प्रदर्शन कर रहे समर्थकों से शांत रहने की अपील की है. वहीं, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है.
मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव का टिकट न मिलने पर BJP नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'यह पार्टी का फैसला है. मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, खासकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को पेट्रोल या केरोसिन डालते हुए वीडियो देखने के बाद कि वे ऐसी हरकतें न करें. पार्टी के मंच पर विचार सही तरीके से रखे जाते हैं. उन्हें इस तरह से नहीं जताया जाता.'
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर तंज
नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के हिंसक विरोध पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'यह सिलसिला बलराज मधोक के समय से ही चला आ रहा है. बीजेपी में किसी को भी बहुत ताकतवर नहीं बनने दिया जाता, ताकि वे नेतृत्व के लिए चुनौती न बन जाएं. नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक मजबूत नेता हैं, इसलिए उन्हें कमजोर किया जा रहा है. छोटे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है. यह बीजेपी की परंपरा रही है कि पार्टी में कोई ब्राह्मण ताकतवर न बन पाए.'
पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है: कैलाश विजयवर्गीय
दतिया में आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है और कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है. एक बार कार्यकर्ताओं को बिठाकर बात करेंगे और आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीतेंगे. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सोच समझकर ही इस प्रकार के निर्णय लेती हैं और नरोत्तम जी भी काम करेंगे. मैं नरोत्तम जी को जानता हूं, वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और सीनियर कार्यकर्ता है. पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है. पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसका सब पालन करेंगे.
टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा से बात होने के सवाल पर बोले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी को दो-तीन बार मैंने भी फोन लगाया था, लेकिन मेरी भी उनसे बात नहीं हुई. वह पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं. वह निर्णय का सम्मान करेंगे. एक बार टिकट डिक्लेअर होने के बाद पार्टी में यह परंपरा नहीं रही कि वह टिकट बदले. मुझे नहीं लगता कि टिकट बदल जाएगा. आशुतोष तिवारी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं और संगठन मंत्री रहे हैं.
गुटबाजी की समस्या के कारण कटा टिकट: कांग्रेस
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा, 'गुटबाजी की समस्या हर पार्टी में थोड़ी-थोड़ी है. नरोत्तम मिश्रा का भी टिकट कटा, यह भी गुटबाजी की समस्या के कारण हुआ. उनके समर्थक रात भर चक्काजाम करते रहे. उनके समर्थकों को जमकर पुलिस ने पीटा. एक जमाना था, जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे. आज उनके साथ उनकी ही पार्टी ऐसा कर रही है. नरोत्तम मिश्रा पुराने नेता हैं. उनके समर्थन में इतनी संख्या में तभी लोग जुटे, जब उनका एक ओहदा है. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान यह देखा जाएगा.' कांग्रेस उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा. हम इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी क्या करती है. उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे. आज हमारा प्रत्याशी सबके सामने होगा.