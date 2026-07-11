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दतिया उपचुनाव के बीच नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब, BJP कार्यालय में हो सकती है बैठक

दतिया उपचुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद चल रही राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को अचानक भोपाल बुलाया गया है. वे दतिया से भोपाल के लिए निकल चुके हैं और शाम 5 बजे तक राज्य बीजेपी कार्यालय पहुंचने की उम्मीद है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 11, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:26 PM IST
दतिया उपचुनाव के बीच नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब, BJP कार्यालय में हो सकती है बैठक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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