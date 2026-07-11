दतिया उपचुनाव के बीच नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब, BJP कार्यालय में हो सकती है बैठक

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही आपसी खींचतान अब राज्य की राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है. पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को अचानक भोपाल बुलाया है. यह कदम उस समय उठाया गया है जब दतिया में आशुतोष तिवारी को टिकट दिए जाने के बाद से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी की खबरें सामने आ रही थीं और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी.
नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया भोपाल
जानकारी के अनुसार नरोत्तम मिश्रा दतिया से भोपाल के लिए निकल चुके हैं. सूत्रों का कहना है कि उनके शाम 5 बजे तक राज्य बीजेपी ऑफिस (पार्टी मुख्यालय) पहुंचने की पूरी संभावना है. भोपाल पहुंचने पर वे पार्टी के बड़े नेता और क्षेत्रीय संगठन महासचिव अजय जामवाल से मिल सकते हैं. इस अहम बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दतिया उपचुनाव की रणनीति और पार्टी के अंदर चल रहे गतिरोध को सुलझाने के तरीकों पर सीधी बातचीत होगी. नरोत्तम मिश्रा के सीनियर होने को ध्यान में रखते हुए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी संभावित नुकसान को टालने और चुनावी लड़ाई के लिए पूरे संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है.
राजनीतिक अटकलें तेज
नरोत्तम मिश्रा को अचानक भोपाल बुलाए जाने से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं. बीजेपी नेता इस बैठक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक के बाद पार्टी की ओर से क्या संदेश या फैसला आता है और इसका दतिया उपचुनाव की रणनीति पर क्या असर पड़ता है.
नरोत्तम मिश्रा का बयान
दतिया उपचुनाव के लिए टिकट न मिलने के बाद बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है. उन्होंने कहा, "यह पार्टी का फैसला है. मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं. खासकर उन लोगों से जिन्होंने खुद पर पेट्रोल या केरोसिन डालकर वीडियो बनाए हैं, कि वे ऐसी हरकतें न करें. पार्टी के मंच पर विचार सही तरीके से रखे जाते हैं. उन्हें इस तरह से नहीं जताया जाता."
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