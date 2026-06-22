एनएच-27 पर चक्का जाम कर पुलिस पर किया था पथराव, 27 दोषियों को 6-6 माह की जेल

अफरा-तफरी का माहौल

अभियोजन के मुताबिक, 4 जनवरी 2018 को कटीली तिराहा स्थित एनएच-27 पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के विरोध में लोगों ने चक्का जाम कर दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. हालांकि, स्थिति नियंत्रण में नहीं आई और भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया. इसके बाद पुलिस बल और प्रशासनिक अमले पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.