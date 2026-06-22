एनएच-27 पर चक्का जाम कर पुलिस पर किया था पथराव, 27 दोषियों को 6-6 माह की जेल

राज्य चुनें
Datia NH-27 Case: दतिया में वर्ष 2018 में एनएच-27 पर चक्का जाम, पथराव और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वप्निल वर्मा की अदालत ने 27 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 माह के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि आरोपियों ने कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित किया और पुलिस कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न किया था.
दोषी ठहराए गए आरोपियों में अनिल राजपूत, प्रेमनारायण अहिरवार, राजू अहिरवार, सुरेश अहिरवार, किशनलाल अहिरवार, मुकेश अहिरवार, विशाल अहिरवार, सुनीता अहिरवार, बती अहिरवार, नीलमणी परमार, सुरेश सोनी, पुष्पेंद्र लोधी, दीपक राय, कालीचरण आदिवासी, शेफअली, लखन अहिरवार, राकेश अहिरवार, ठाकुरदास लोधी, वीर कुशवाह, मोनू कुशवाह, रमेश यादव, सलमान खान, धर्मेंद्र अहिरवार, ममता अहिरवार, इकबाल खान, दिलशाद खान और छक्कीलाल अहिरवार शामिल हैं. सभी आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया.
अफरा-तफरी का माहौल
अभियोजन के मुताबिक, 4 जनवरी 2018 को कटीली तिराहा स्थित एनएच-27 पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के विरोध में लोगों ने चक्का जाम कर दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. हालांकि, स्थिति नियंत्रण में नहीं आई और भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया. इसके बाद पुलिस बल और प्रशासनिक अमले पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे
पथराव की घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जबकि शासकीय वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुषील शर्मा ने सशक्त पैरवी की. प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने सभी 27 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!