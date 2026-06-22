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एनएच-27 पर चक्का जाम कर पुलिस पर किया था पथराव, 27 दोषियों को 6-6 माह की जेल

Datia News: दतिया में वर्ष 2018 के एनएच-27 चक्का जाम, पथराव और शासकीय कार्य में बाधा मामले में अदालत ने 27 आरोपियों को दोषी ठहराया. सभी को 6-6 माह के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:20 PM IST
एनएच-27 पर चक्का जाम कर पुलिस पर किया था पथराव, 27 दोषियों को 6-6 माह की जेल
Image Credit: Datia News

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