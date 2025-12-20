दतिया में वैक्सीन हुई जानलेवा! लगाने के बाद डेढ़ साल के मासूम की मौत, 4 बच्चों की बिगड़ी तबियत

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के दूरसड़ा इलाके के ककरुआ गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां एक एक आशा कार्यकर्ता द्वारा पांच बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे डेढ़ साल के एक बच्चे की मौत हो गई. बाकी चार बच्चों की हालत गंभीर है और उन्हें ज़िला अस्पताल के बच्चों के ICU में भर्ती कराया गया है. गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर के बंगले को घेर लिया और न्याय की मांग की. कलेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वैक्सीन लगने के बाद डेढ़ साल के मासूम की मौत

दरअसल, दतिया ज़िले के दूरसड़ा पुलिस स्टेशन इलाके के ककरुआ गांव में वैक्सीनेशन के बाद एक बच्चे की मौत से सब लोग हैरान हैं. एक आशा वर्कर ने पांच बच्चों को वैक्सीन लगाई, जिसके बाद डेढ़ साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार दूसरे बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. सभी बीमार बच्चों को तुरंत दतिया ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में गुस्सा फैल गया.

आक्रोशित ग्रामीण कलेक्टर बंगले पहुंचे

घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई, और गुस्साए ग्रामीण तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के बंगले पर पहुंच गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दिए और साफ किया कि स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डॉक्टर का बयान

इस बीच दतिया जिला अस्पताल के बच्चों के ICU वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद वे बीमार पड़ गए. तीन बच्चों का फिलहाल बच्चों के वार्ड में इलाज चल रहा है, और उनकी हालत में सुधार हुआ है. एक बच्चे को मृत लाया गया था और जिला अस्पताल में उसका मेडिकल जांच किया जा रहा है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में और कुछ कहा जा सकेगा.

