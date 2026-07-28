दतिया उपचुनाव को लेकर हाई अलर्ट, होटल-ढाबों की होगी जांच, सोशल मीडिया पर भी निगरानी

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Datia Police News: दतिया विधानसभा उपचुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए दतिया पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है. पुलिस अधीक्षक मयूर खण्डेलवाल के निर्देशन में दतिया अनुभाग के सभी थाना क्षेत्रों में होटल, ढाबों और धर्मशालाओं की जांच के लिए चार विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है.
विशेष टीमें ठहरे हुए व्यक्तियों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी. संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिना वैध कारण जिले में ठहरे बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जिला सीमा से बाहर किया जा सकता है.
सख्त कानूनी कार्रवाई होगी
दतिया पुलिस ने होटल, ढाबा और धर्मशाला संचालकों से अपील की है कि वे प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का वैध पहचान पत्र दर्ज करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है. फेक, भ्रामक, आपत्तिजनक या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट करने, साझा करने या प्रसारित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मतदाताओं से की अपील
एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया कि दतिया विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से दतिया पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा सोशल मीडिया पर फेक, आपत्तिजनक एवं कानून-व्यवस्था व निर्वाचन को प्रभावित करने वाली सोशल मीडिया पोस्टों पर विशेष नजर रखी जा रही है तथा ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि किसी प्रकार की फेक, आपत्तिजनक, भ्रामक एवं कानून-व्यवस्था व निर्वाचन को प्रभावित करने वाली पोस्टों को साझा न करें तथा जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए केवल विश्वसनीय और सत्यापित जानकारियों पर विश्वास करें व उन्हें साझा करें.
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