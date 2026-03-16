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TET परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल, सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताई आपत्ति

Datiya News : दतिया में टीईटी (TET) परीक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में जिले भर के सैकड़ों शिक्षकों ने न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचर प्रदर्शन किया. शिक्षक संगठनों के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:23 PM IST
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TET परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल, सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताई आपत्ति

Datiya News : दतिया में टीईटी परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया. जिले भर से आए सैकड़ों शिक्षकों ने सोमवार को न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की.

टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में जिले के समस्त शिक्षक संगठनों के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक दतिया के न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचे. शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसे अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कबचे ने प्राप्त किया. शिक्षकों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले से मध्यप्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित होंगे. वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है.

 'मनोबल पर भी असर पड़ रहा है'

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शिक्षकों का कहना है कि इस निर्णय से उनके मनोबल पर भी असर पड़ रहा है. शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए. इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का विरोध जताया.

परीक्षा में फेल होने पर जाएंगी नौकरी 
बता दें कि, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के छह महीने बाद, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को आदेश जारी किए हैं. यदि शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हटा दिया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश में कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में मंडल संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं.

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